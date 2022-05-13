專屬塗裝上身　美規 2023年式 Audi S6 / S7 Design Edition 登場

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美國消費者 6 月可開始下訂 2023 年式 S6 及 S7，另可選配 Design Editiot 套件。此回新增於 2023 年式 S6 / S7 的 Design Edition 套件在外觀上採用專屬的 Arrow Gray 烤漆，並分別於廠徽、銘牌、窗框、後照鏡及車頂採用黑化處理，21 吋輪圈則有兩款不同樣式，以區分兩者身分，同時輪圈內部也配上 6 活塞紅色剎車卡鉗，整體視覺張力相當優異。此外，除了 Arrow Gray 烤漆之外，原廠亦提供 8 種顏色選擇。
S6 與 S7 分別採用不同造型鋁圈，以強化辨識度。內裝方面，Design Edition 套件採用黑色 Valcona 皮革運動座椅，儀錶板及排檔桿皆使用觸感柔軟的 Dinamica 永續材質來鋪陳，同時車內包含中控台、門板、扶手均配有麂皮材質與紅色車縫線，大幅提升運動氣息。
Design Edition 套件在車內包含中控台、門板、扶手均配有麂皮材質與紅色車縫線，大幅提升運動氣息。動力系統方面，兩者均採用同一具 2.9 升雙渦輪增壓 TFSI V6 引擎，並有電控渦輪系統與 48V 輕油電動力技術，除了能抑制渦輪遲滯的現象，還可大幅提升油門反應，在 8 速變速箱與 quattro 全時四驅系統的搭配下，共可輸出 444 匹最大馬力。
美國 Audi 官方表示 S6 / S7 Design Edition 套件僅限時販售一年，下個月開始即可開始預訂。基於市場取向考量，目前兩款車型台灣都沒有引進，國內消費者僅可選擇基本的 A6 / A7 或是最高階的 RS6 / RS7，若想要一親芳澤，可能需要自尋外匯車商才有辦法擁有。