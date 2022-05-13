出現二紅一黃多是晚期肝癌？免疫組合療法帶來新曙光！

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝癌長年為國人癌症主要死因，因為肝臟是沉默的器官，逾6成患者確診已是中晚期、存活大幅降低。在過去，晚期肝癌治療效果有限，不過隨著藥物不斷發展，現在已有標靶治療、免疫治療，甚至免疫組合療法等利器可選擇，突破以往晚期肝癌治療困境，為病友帶來一線曙光！
手掌紅斑、黃疸⋯⋯二紅一黃是肝癌警訊！
很多民眾擔心肝病三部曲找上身，但卻未必對肝病相關認知足夠，林口長庚紀念醫院副院長、肝膽胃腸科教授簡榮南醫師表示，在台灣造成肝癌的主要原因是病毒性肝炎（B型肝炎、C型肝炎等），特別是肝病三部曲「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」沒有明顯症狀，以致確診大多已是中晚期肝癌。
不過，有些晚期肝癌有跡可尋，若出現「二紅一黃」症狀需要特別注意，二紅分別是手掌突出處長紅斑（呈櫻桃紅色），以及前胸或者下頸部長蜘蛛痣；一黃則是黃疸，黃疸代表肝臟的解毒功能相當低落。出現二紅一黃代表肝硬化或者肝功能已達極限，務必及早就醫！
免疫治療對肝癌成效不佳？免疫組合療法是新突破！
一旦確診為晚期肝癌，傳統治療成效有限，平均存活只有3到6個月，所幸標靶治療、免疫治療接續問世，突破肝癌治療困境、將存活大幅延長。
簡榮南醫師曾收治一名個案，發現時右肝已有九公分的腫瘤、兩個肺葉有4個三公分以下腫瘤。後來不幸癌細胞轉移骨頭，導致右肱骨斷裂，病人決定接受免疫與抗血管新生標靶組合療法積極治療，迄今已維持疾病無惡化超過8個月，且生活品質大大提升，對人生重新燃起希望！
其實，2019年健保曾經將免疫治療納入晚期肝癌的給付項目，但一年後旋即取消，簡榮南醫師說明，可能和預算問題有關，而不是治療成效不佳，也不表示免疫療法在肝癌已無角色。台灣目前已有核准免疫組合治療，可以讓晚期肝癌病友有更多治療機會，幫助提升整體存活和腫瘤反應率，甚至可能讓無法手術的病友，治療後變成可以手術根除病灶，是晚期肝癌治療一大里程碑。
簡榮南醫師呼籲晚期肝癌病友把握黃金治療期，在第一線就積極選擇個人較佳治療。如果一開始接受標靶治療，無效後再嘗試第二線治療者，特別是年紀大同時有肝硬化的病友，肝細胞可能已喪失作用，導致後續使用的治療難以發揮效果。另外，過去申請健保時需先經過栓塞治療，栓塞治療也有可能將良好的肝細胞殺死，一旦患者瀕臨代償與失代償間，再接受栓塞治療後可能就會失代償，因此仍需視患者狀況不同制定治療策略。
及早擺脫國病！呼籲民眾篩檢
最後，預防勝於治療，簡榮南醫師呼籲國人要對自己的肝臟負責，篩檢確認自己是否感染B肝或C肝，若確定為病毒性肝炎病友，應盡快接受治療與定期追蹤，避免後續步入肝癌風險，守護自己健康，也幫助台灣早日擺脫「肝病是國病」的稱號！
延伸閱讀
快訊／衛生局公布最新「台中足跡」
快訊／衛生局公布最新「台南足跡」