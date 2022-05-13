下雨溼滑依舊堅強　米其林 Michelin Pilot Sport 5 & Primacy 4 SUV+ 短體驗

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此次台灣米其林共規劃 4 種體驗項目，包含磨耗胎濕地煞停、全賽道 23 彎、金卡納與山路 & 街道試駕，所有項目均能體驗到 Pilot Sport 5，亦希望透過有條件限制的場域探討其極限所在。而 Primacy 4 SUV+ 則是著重於日常道路的舒適體驗，因此並無規劃較激烈的操駕項目。
按照官方的安排，第一站來到了金卡納，由於 Pilot Sport 5 採用全新的膠料配方與內外側晴雨設計，內側快速疏水溝槽可增加排水效率，降低水漂風險，外側剛性強化花塊增強接地面積來進一步強化過彎循跡穩定性，因此這道關卡即希望能藉由複合路況來體驗 PS5 的瞬時反饋。此關卡的測試車輛選用 Ford Focus ST 與 Volkswagen Golf GTI，兩者在原廠設定下動能及動態的表現向來也維繫著不錯的評價。
在實際體驗中，當天恰好遇到鋒面來襲，大雨使得場地濕滑，積水的現象增添了不少操控上的困難度，不過即便如此，Pilot Sport 5 在溼地面對劇烈操駕和過彎時，依舊能夠滿足駕駛對方向盤和油門的指令，只要掌握對油門踩踏控制的細膩度以及方向盤的掌控，就能展露流暢的繞錐動態。
金卡納的測試車輛選用 Ford Focus ST 與 Volkswagen Golf GTI，兩者在原廠設定下動能及動態的表現向來也維繫著不錯的評價。實際體驗中，大雨使得場地濕滑，積水的現象增添了不少操控上的困難度，不過即便如此，Pilot Sport 5 在溼地面對劇烈操駕和過彎時，依舊能展露流暢的繞錐動態。
完成金卡納後，接續來到一般道路體驗，此關卡選用的車輛為 Volvo S60 與 XC60，分別採用 Pilot Sport 5 與 Primacy 4 SUV+ 兩種胎款，並規劃一般街道與山路的線路，以體驗兩胎款於日常使用上的動態回饋。
出發時先行駕著 XC60 上路，路面同樣充滿積水等不穩定因素，根據官方的說法，Primacy 4 SUV+ 延續 Primacy 系列的靜音優勢，即便 XC60 本身就有水準上的隔音品質，但實際在車內確實不易感受到輪胎滾動的胎噪聲，跨越積水路面時亦無明顯的飄浮感，這部分應要歸功於增加 22% 排水空間的 U 型溝槽，讓駕駛人能從容應對各種路況。來到路途的中繼點，接續換上 S60 行駛，回程途中面臨到較多的下坡路段，同時車身重心較低，方向盤指向性也更加俐落，只要具備一定程度的駕駛技巧，車速自然會比上山時要快許多，在此時便能展現 Pilot Sport 5 在面對連續彎道與重心前移的優異抓地表現，不過體驗時間有限，基本上此胎能夠承受金卡納場域的極限操駕，那麼在山路或者街道當中，只要駕駛人掌握好車速與路線，面對濕滑的路況，Pilot Sport 5 都還是能提供相當充足的信賴感。
駕著 XC60 上路，路面同樣充滿積水等不穩定因素，即便 XC60 本身就有水準上的隔音品質，但搭載著 Primacy 4 SUV+ 實際在車內確實不易感受到輪胎滾動的胎噪聲，跨越積水路面時亦無明顯的飄浮感。
接續來到磨耗胎濕地煞停的關卡中，此關卡選用車款為國產 Ford Focus ST-Line，而官方也特地找上它牌胎款來互相比較兩者的差異，同時為追求公平，甚至以機器打磨紋路，使兩胎款的磨紋剩於至 3mm 左右，在磨耗相同的條件之下，從靜止加速到 83km/h，於相同時速的情況下重踩剎車，Pilot Sport 5 比起競品都能夠以更短的距離與時間煞停，在實際測試下，Pilot Sport 5 的煞停距離比起競品能夠再短上約莫 3 公尺，發揮出較優異的安全性表現。在終點濕地上也能感受到其優異的排水性和抓地力表現，重踩煞車踏板車身也不會有明顯偏滑與不穩定感。
回程途中換上 S60，面臨到較多的下坡路段，同時車身重心較低，方向盤指向性也更加俐落，只要具備一定程度的駕駛技巧，車速自然會比上山時要快許多，在此時便能展現 Pilot Sport 5 在面對連續彎道與重心前移的優異抓地表現。
磨耗胎濕地煞停的關卡當中，官方利用機器打磨紋路，使兩胎款的磨紋剩於至 3mm 左右。根據機器實際測量，當天測試車輛經過激烈磨耗後，胎面紋路分別剩下 2.2mm (PS5) 與 2.5mm (它牌)。
體驗完煞車之後接著來到 23 灣的關卡，雖然可以繞行一整圈麗寶賽道，但官方仍利用椎筒規劃路線並從中安排繞錐項目，從當中感受 Pilot Sport 5 在連續過彎與多次變換重心下，以適當的路線和車速進入 Apex 點，出彎時全力重踩油門加速，過完一次彎均有穩固的操駕感，其優異的胎壁支撐性也讓向外滑移的幅度更小，沉穩的表現無形中也增添駕駛的信心。
在實際測試下，Pilot Sport 5 的煞停距離比起競品能夠再短上約莫 3 公尺，發揮出較優異的安全性表現。在終點濕地上也能感受到其優異的排水性和抓地力表現，重踩煞車踏板車身也不會有明顯偏滑與不穩定感。(上圖為 Michelin PS5、下圖為它牌)
總結來說，本次體驗時間雖然短暫，但從中還是可以發現 Pilot Sport 5 依舊延續 Pilot Sport 系列過往的口碑，在強調日常使用舒適度的同時，還兼具不俗的抓地表現。至於耐磨設計雖無法在短暫的體驗中有所感受，但相信在新世代設計之下可較舊款輪胎有所進步，若售價方面合乎預算，想嘗試升級胎款，不無是一個新的換胎選擇。