尺碼再放大　第六代大改款東風本田 Honda CR-V 曝光 !

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從公布的照片當中，可以看到第 6 代 Honda CR-V 採用了較現行款更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，整體設計風格朝向 HR-V 看齊，較特別的是，前輪拱上還有美規車型專屬的反光燈組。
車身造型變得較為內斂，降低鈑金的摺痕，以較簡約平滑的線條取代。車尾雖然未揭露，不過依舊可以看到延伸在 D 柱上尾燈設計仍予以保留，同時牌照位置上移，營造出比現行款更加厚實的視覺效果。輪圈方面，FWD 車型為 17 吋、AWD 車型則為 18 吋，兩款造型也不同。
內裝方面尚未有資訊，不過根據外媒提供的間諜照顯示，中控台中央將配有更大尺碼的獨立式螢幕，同時也將簡化車內實體按鍵。尺碼方面，其車長為 4,703mm、寬 1,866mm、高 1,690mm，軸距則為 2,700mm，整體均比現行款還要再大，相信本身就有優勢的空間應會有再進一步提升。
動力系統部分，此次公布的車型採用 1.5 升渦輪增壓引擎，透過 CVT 變速箱，具有 190hp 最大馬力表現，至於油電車款，根據過往的經驗，應也會隨後推出。第 6 代 CR-V 的發表時間尚未確認，但在中國大陸國產版本曝光後，其餘市場的消息相信不久後也會釋出，屆時 7Car<小七車觀點>將帶來第一手消息。