首波限量 500 輛 / 新台幣 232 萬元起　2022 年式 Lexus RX 300 領航勁化車型正式開賣

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領航勁化車型首批限量 500 輛，建議售價 232 萬元起。RX 300 領航勁化版初期僅限量 500 台，並能以 1 萬元添增原先豪華版上所缺少的配備，包含導航影音系統、感應式電動尾門以及手機無線充電座，大幅增加了日常用車的便利性。另外加價 3 萬元，則能升級為領航勁化曜黑時尚版，外觀配有經過黑色烤漆處理過的前、後保桿擾流板、水箱護罩以及外後視鏡、輪圈，內裝也會有專屬的黑梣木飾板，使得整體扮相更為運動。
可加價 3 萬升級為領航勁化曜黑時尚版。RX 車系悉數具備 Lexus Safety System+2.0 智動駕駛輔助系統，包含了整合 PCS 預警式防護系統、DRCC 全速域車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統等主動安全科技。
和泰汽車表示因全球晶片短缺的問題，此波領航勁化車型初期以限量 500 輛的方式推出，而以過去 Lexus RX 車系在國內市場累積的口碑，如去年所推出的耀黑時尚版 300 台推出後配額馬上就銷售一空，此次的新車型預期也會有不俗的表現。
新增導航影音系統、感應式電動尾門，以及手機無線充電座等方便實用的配備