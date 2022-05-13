陸地移動皇宮迎來改款　全新 Rolls-Royce Phantom Series II 正式登場

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外觀為了保有以往 Rolls-Royce 的優雅傳統，整體變動的幅度並不明顯，不過頭燈則換上全新的 LED 燈組設計，帕德嫩水箱罩的外型亦重新調整，內部也新增照明功能，因應不同買家需求也提供深色鍍鉻選配。輪圈方面，則新增兩款新造型，一款以 3D 科幻為靈感，視覺張力較十足，另一款則以 20 年代的盤式大餅造型強調復古感。
內裝部分與改款前也沒有太多差異，主因是每部車原廠都可以配合車主來做客製化，打造獨一無二的個人天地。較為不同之處在於換上握感更厚實的方向盤，以利增進操控性。另外還新增了 Whispers 功能，可以藉由手機發送地址至導航系統。動力系統方面則維持不變，沿用 6.75 升 V12 引擎的設定，共可輸出 563 匹最大馬力及 91.8kgm 最大扭力。
為了紀念 Phantom Series II 的問市，Rolls-Royce 推出了名為 Phantom Platino 的限量車型，後座部分以特製的竹布編製而成，表面還運用 3D 列印技術將著名的歡慶女神以類似刺繡的方式呈現，此版本還有專屬的星空圖案，將品牌旗艦的奢華感發揮到淋漓盡致。
Phantom 一直以來都是都是豪車界的霸主，現行第八代車型於 2017 年問市至今也受到層峰買家的賞識，相信在原廠推出後，國內代理商盛惟應也加速進行導入的動作，相信不久後就能與國人見面。