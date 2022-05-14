偏鄉「科技就醫大三寶」 　疫情期間醫療無距離

我是廣告 請繼續往下閱讀
資訊設備連線 偏鄉醫療照護零距離
高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言親赴多處原鄉看診近30年，尤其在C型肝炎防治上特別投入，例如與桃源區衛生所全體同仁一起努力，在籍在戶篩檢率達100%、治療率達98.6%，成為全臺第一個C肝微根除鄉鎮；那瑪夏區運用智慧裝置連結衛生所資訊系統HIS，警示預測高風險疾病，以利追蹤治療；茂林區則利用義診檢查數據篩選糖尿病高風險個案，與病患建立LINE溝通平台，提供諮詢衛教服務等。
遠距醫療+虛擬健保卡 提升在地醫療照護可近性與周全性
此次高醫與健保署高屏業務組進一步合作，以「全民健康保險遠距醫療給付計畫」方式，與屏東泰武鄉衛生所共同運用健保署開發的虛擬建保卡、遠距醫療及健保醫療資訊雲端查詢系統等三項科技，為當地住民執行眼科遠距門診。
民眾無需長途奔波，只需就近在當地衛生所診間出示手機顯示虛擬健保卡，與高醫附院眼科連線，即可接受醫師遠距診療，此外，亦能於掃瞄後取得虛擬健保卡號，並進入健保醫療資訊雲端查詢檢視在外院的治療情形，就醫非常便利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53652
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw