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偏鄉「科技就醫大三寶」 　疫情期間醫療無距離

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偏鄉「科技就醫大三寶」 　疫情期間醫療無距離

健康醫療網

2022-05-14 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】位於中央山脈南段西側的屏東縣泰武鄉，距高雄醫學大學附設中和紀念醫院約44公里，來回車程近3小時，相當於高鐵往返台北、高雄一趟，偏鄉住民就醫原本就比較辛苦，如今面對COVID-19疫情持續升溫，每日確診個案飆升上萬例，更顯得躊躇不前。

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為了改善偏鄉住民就醫困境，中央健康保險署與高醫大附設中和紀念醫院攜手合作，推出科技就醫大三寶「虛擬建保卡」、「遠距醫療」及「醫療資訊雲端查詢」。

資訊設備連線　偏鄉醫療照護零距離

高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言親赴多處原鄉看診近30年，尤其在C型肝炎防治上特別投入，例如與桃源區衛生所全體同仁一起努力，在籍在戶篩檢率達100%、治療率達98.6%，成為全臺第一個C肝微根除鄉鎮；那瑪夏區運用智慧裝置連結衛生所資訊系統HIS，警示預測高風險疾病，以利追蹤治療；茂林區則利用義診檢查數據篩選糖尿病高風險個案，與病患建立LINE溝通平台，提供諮詢衛教服務等。

遠距醫療+虛擬健保卡　提升在地醫療照護可近性與周全性

此次高醫與健保署高屏業務組進一步合作，以「全民健康保險遠距醫療給付計畫」方式，與屏東泰武鄉衛生所共同運用健保署開發的虛擬建保卡、遠距醫療及健保醫療資訊雲端查詢系統等三項科技，為當地住民執行眼科遠距門診。

民眾無需長途奔波，只需就近在當地衛生所診間出示手機顯示虛擬健保卡，與高醫附院眼科連線，即可接受醫師遠距診療，此外，亦能於掃瞄後取得虛擬健保卡號，並進入健保醫療資訊雲端查詢檢視在外院的治療情形，就醫非常便利。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53652

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