年輕人「做這件事」　當心退化性關節炎提早上門

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台灣楓城骨科醫學會理事長、台大醫院骨科部主任楊榮森說明，雖然老化會增加退化性關節炎的發生機率，也是產生退化性關節炎的最大風險因素；但其實老化並不是直接導致退化性關節炎的原因，也就是說，並非所有的老年人都會罹患退化性關節炎。
除了老化因素外，其實，退化性關節炎是多種成因導致的疾病，與創傷、負重、感染、發炎疾病，以及其他關節疾病都有關係，而軟骨退化後產生的發炎物質，會破壞關節腔，更容易形成退化性關節炎。
年輕人多因運動傷害傷關節
隨著運動風氣漸盛，如果年輕人運動時沒有量力而為，或是沒有做好關節保護準備，很容易就會發生運動傷害，例如半月板受傷、十字韌帶斷裂、骨折脫位、發炎性關節炎等，也都會造成退化性關節炎。
其中十字韌帶斷裂，也就是膝蓋退化性關節炎發生的主要風險因素之一，而且是運動傷害導致年輕人創傷之後，退化性關節炎提早發生的常見原因。如果十字韌帶斷裂後，沒有妥善處置，可能會造成膝關節平衡不穩定，而加速關節軟骨的磨損速度，很容易提早發生退化性關節炎。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53664
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