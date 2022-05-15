【油價公告】中油、台塑宣布明(16)日起國內汽、柴油各降 0.1 元
台灣中油台灣中油公司宣布自(16)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯大幅調降6月銷往歐亞地區原油官價等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.02美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.2元，國內油價依公式計算跌幅為0.97%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.6元及5.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因匈牙利反對歐盟禁運俄羅斯石油、美元指數持續走強而下跌，隨後受俄羅斯減少天然氣過境烏克蘭輸往歐洲，支撐油價震盪回升，週均價小幅下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年5月16日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。