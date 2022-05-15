改頭換面 / 提供渦輪動力 2023 Subaru Legacy 登場

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第七代小改款 Subaru Legacy 換上全新的車頭面貌，家族化的六邊形水箱罩進一步放大，與廠徽相連一起的單橫柵設計貫穿至頭燈組，同時頭燈、霧燈飾板也同樣經過重新設計，造就低扁、寬大的視覺效果。
車內鋪陳無變化，同樣配有 11.6 吋 STARLINK 多媒體觸控螢幕，提供無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto 功能，以及導航、藍牙免提電話和音樂串流連接；AM/FM 立體聲；後方攝影鏡頭；SiriusXM All-Access Radio 和 SiriusXM Travel Link (4 個月免費訂閱)；高清收音機；和無線更新等，頂級 Touring XT 則添增 Slate Black Nappa 皮革來提升豪華氛圍。
EyeSight 系統前攝影鏡頭強化廣角照射範圍，以利在十字路口能以更快的運算速度辨識行車或自行車，並且新增主動緊急轉向功能，能與盲點、車道變換輔助系統、後方交通警示偕同運作，能於時速 80km/h 以下在必要時進行剎車輔助避免碰撞發生。
動力表現上，除原有的 2.5L 自然進氣水平對臥引擎同樣持續提供，Sport 車型更升級搭載與 WRX 相同的 2.4 升水平對臥渦輪引擎，搭配 Lineartronic CVT 變速箱可發揮出 260hp / 38.3kgm 最大馬力，而 2.5 升車型則有 185hp / 24.3kgm 的表現。隨著傳統中大型房車式微，現行 Subaru Legacy 自 2019 年推出已不再引進國內，迎合市場主流趨勢，提供多元的休旅車款選擇。