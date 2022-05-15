剛性增強 / 導入最大 12.3 吋觸控螢幕 小改款 Lexus UX 登場

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此次發表的全新 Lexus UX200 / 250h 基本上維持既有的輪廓，針對車體剛性進行強化，分別於側門和後門周圍的車身開口處增加 20 個焊點，同時重新調校 EPS 系統與懸吊阻尼，並在 Toyota Technical Center Shimoyama 測試中心進行測試，改善車輛的轉向靈敏度與舒適性。此外，新款 UX 亦搭載專屬全新開發的普利司通 18 吋防爆輪胎，透過專利的花紋設計，能有效改善防爆胎噪音高的痛點。
內裝方面則新增全新的 8 吋或者 12.3 吋多媒體觸控螢幕，擁有 OTA 線上更新與透視底盤環景影像功能，原先位於中央鞍座上的 Remote Control 觸控面板則取消，並將座椅加熱/通風開關設置於此，在操作上更為直覺便利。中控台下方新增手機無線充電空間及兩組 Type-C 充電插孔，並附上 LED 照明燈，提升實用度。另外 UX 也首次加入手機數位鑰匙功能，除了可以利用 App 開關門鎖之外，亦能替代鑰匙直接發動或熄火車輛。
Lexus UX 車系推出至今已在全球銷售超過 24 萬輛，其中有 80% 為電氣化車型，為目前 Lexus 品牌最受歡迎的電氣化車款。隨著原廠公布 UX 的改款資訊，相信總代理和泰汽車已有規劃引進的動作，若有進一步消息，本站將持續追蹤。