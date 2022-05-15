COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黑化套件上身 Toyota Venza Nightshade Edition 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-15 17:25:40

2020 年以 2021 年式登場的第二代 Toyota Venza 首度迎來車型變化，日前 Toyota 原廠宣布推出 Nightshade Edition 車型，針對外觀鍍鉻細節處改採用黑色烤漆處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota 所推出的 Nightshade Edition 車型已行之有年，這次所推出的 Venza Nightshade Edition 也不例外，以 XLE 車型為基礎，分別於頭燈底座、車外後視鏡蓋、車外門把手、尾翼、廠徽、銘牌及鯊魚鰭天線均施以黑色處理，輪圈造型保持不變，但同樣採用黑色漆底，並提供 Ruby Flare Red、Celestial Black 和 Wind Chill Pearl 共三色選擇。

配備上較一般 XLE 車型還要豐富，配有 12.3 吋多媒體導航系統、10 吋 HUD 抬頭顯示器、8 向電動調整座椅，並且搭載 Toyota Safety Sense 2.5 系統，包含雷達控制巡航系統、主動預警碰撞系統、車道保持輔助系統等功能。

動力配置方面，Venza 僅提供 2.5L Hybrid 單一設定，採用 A25A-FXS 直列四缸引擎搭配電動馬達，透過 E-CVT 變速箱，綜效出力可達 219hp，擁有 17km/L 平均油耗表現 (40mpg)。且駕駛模式同樣提供 EV、ECO、NORMAL、SPORT 讓車主依照喜好自由選擇。

過去舊款 Venza 有貿易商少量引進，滿足預算充足且具獨特品味的買家，未來也說不定也可在街頭遇見最新車型。

慶祝英國女王在位 70 周年 McLaren 推出 Artura 特仕車

改頭換面 / 提供渦輪動力 2023 Subaru Legacy 登場

剛性增強 / 導入最大 12.3 吋觸控螢幕 小改款 Lexus UX 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀