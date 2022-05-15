黑化套件上身 Toyota Venza Nightshade Edition 登場

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Toyota 所推出的 Nightshade Edition 車型已行之有年，這次所推出的 Venza Nightshade Edition 也不例外，以 XLE 車型為基礎，分別於頭燈底座、車外後視鏡蓋、車外門把手、尾翼、廠徽、銘牌及鯊魚鰭天線均施以黑色處理，輪圈造型保持不變，但同樣採用黑色漆底，並提供 Ruby Flare Red、Celestial Black 和 Wind Chill Pearl 共三色選擇。
配備上較一般 XLE 車型還要豐富，配有 12.3 吋多媒體導航系統、10 吋 HUD 抬頭顯示器、8 向電動調整座椅，並且搭載 Toyota Safety Sense 2.5 系統，包含雷達控制巡航系統、主動預警碰撞系統、車道保持輔助系統等功能。
動力配置方面，Venza 僅提供 2.5L Hybrid 單一設定，採用 A25A-FXS 直列四缸引擎搭配電動馬達，透過 E-CVT 變速箱，綜效出力可達 219hp，擁有 17km/L 平均油耗表現 (40mpg)。且駕駛模式同樣提供 EV、ECO、NORMAL、SPORT 讓車主依照喜好自由選擇。
過去舊款 Venza 有貿易商少量引進，滿足預算充足且具獨特品味的買家，未來也說不定也可在街頭遇見最新車型。