Citroën C5 Aircross No.025 ---- 車內插座使用感受

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在佈局方面，C5 Aircross 於前座中控台下方設置 1 組 USB Type-A 插座以及 1 組 12V 電源插座，也具備 Qi 手機無線充電座，在日常的使用中，通常 USB Type-A 會接上手機以使用 Apple CarPlay 功能，而當如此狀態下，便會造成副駕駛座乘客無法充電，稍嫌不便。
至於 12V 電源插座部分，小七哥習慣在每一輛日常使用的車輛都安裝本站電子商城 7car shop (七車坊) 所販售的空氣清淨機，因此一旦固定安裝，若需再安裝其他裝置，便會有孔位不足的現象，幸好後來購入可由前座室內燈直接取電的專用整合式行車記錄器，順利解決此一問題。
後座部分，C5 Aircross 在中船後方下半部提供 1 組 USB Type-A 插座，行李廂內則設有可在熄火後繼續供電的 12V 插座，分別滿足後座 1 位乘客的充電需求，以及連接吸塵器等裝置的需求，小七哥在日常生活上使用頻率並不高。
本週使用情形方面，C5 Aircross 除了由小七哥本人在台北市區作為日常代步、通勤及公務往返等用途之外，也因公務所需而往返桃園及彰化各 1 次，行駛路段涵蓋約 70% 的高速公路，其餘均為台北市區路段，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，累積約 554.8 公里的里程再添加 46.85 公升的 95 Plus 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 11.842km/L。