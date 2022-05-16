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特企／趙正平搶攻直播市場　親民形象開啟北中雙霸

▲藝人趙正平近期也搶攻直播市場，以親民形象、幽默口條，深受北中南網民喜愛。（圖／資料照片）
▲藝人趙正平近期也搶攻直播市場，以親民形象、幽默口條，深受北中南網民喜愛。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-16 15:47:37

藝人趙正平近期也搶攻直播市場，以親民形象、幽默口條，深受北中南網民喜愛，也受邀於中富生物科技，為熱銷250萬支的山芙蓉修護凝膠擔任代言人。

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趙哥風格相當深植人心，且日前網路也分享購物風格相當精挑細選，自稱自己「精的跟鬼一樣別想騙我！」記者深入了解後發現，趙正平為人大器，購物邏輯清楚，認為一般男性多為實用派，一般女性多為情趣派，自己屬於好用、實用有效為主流；不僅挑貨重視實用、價格，甚至對於消費者喜好瞭若指掌！趙哥透露：「大家都說我大男人，其實我也會陪女性購物，當然如果用心的話，也是會花很多時間陪她挑，所以挑東西跟挑人一樣，是講求眼力的，什麼都騙不過我的火眼金睛。」

故此次也是深信中富生技的山芙蓉凝膠為最高質感商品，實驗室於2013年發現「山芙蓉」神奇的修護因子，其核心價值推出魔立奇肌-敏弱性肌膚使用保養品，由生化學專家、藥師、美容專家所組成的專業團隊，堅持提供有效且安全的產品。

趙哥對現在直播現象也提出看法，「很早我就參與這一塊，直播平台多元，帶貨跟不帶貨的，就像以前不帶貨就是很多人刷小心心，像其他直播平台，多與人互動增加流量，卻不見得有銷售量；至於每個直播主風格迥異，但認真經營的人也不少，也創造了很多商機，因為疫情關係，大家開始懂得打消費戰、甚至價格取勝，競爭相當白熱化，不時也傳出不太好的消息，為了廣大網民的信任，我還是覺得要慎選！」

近期，趙正平也與台灣保養品牌「魔立奇肌」合作代言，趙正平表示：「我自己一直都有在用，其實山芙蓉是一種台灣的傳統草藥，透過生技的提煉研發，塗抹可以解決很多種肌膚問題，而且價格不貴，老實說，除了擦的保養品之外，我有吃過山芙蓉的保健食品，過去的銷售量疊起來都有上百座阿里山高了，所以我也很放心地接受代言邀約！我都說了，我精得跟鬼一樣，想要騙我太難了！這次與中部最大直播主A夢強強聯手，勢必要開啟北中雙霸的新紀元。」

更多品牌資訊請見：

中富生技-魔立奇肌

https://www.facebook.com/zhongfu.BCL/

https://www.zhongfu-bcl.com.tw/

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