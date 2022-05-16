特企／趙正平搶攻直播市場　親民形象開啟北中雙霸

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故此次也是深信中富生技的山芙蓉凝膠為最高質感商品，實驗室於2013年發現「山芙蓉」神奇的修護因子，其核心價值推出魔立奇肌-敏弱性肌膚使用保養品，由生化學專家、藥師、美容專家所組成的專業團隊，堅持提供有效且安全的產品。
趙哥對現在直播現象也提出看法，「很早我就參與這一塊，直播平台多元，帶貨跟不帶貨的，就像以前不帶貨就是很多人刷小心心，像其他直播平台，多與人互動增加流量，卻不見得有銷售量；至於每個直播主風格迥異，但認真經營的人也不少，也創造了很多商機，因為疫情關係，大家開始懂得打消費戰、甚至價格取勝，競爭相當白熱化，不時也傳出不太好的消息，為了廣大網民的信任，我還是覺得要慎選！」
近期，趙正平也與台灣保養品牌「魔立奇肌」合作代言，趙正平表示：「我自己一直都有在用，其實山芙蓉是一種台灣的傳統草藥，透過生技的提煉研發，塗抹可以解決很多種肌膚問題，而且價格不貴，老實說，除了擦的保養品之外，我有吃過山芙蓉的保健食品，過去的銷售量疊起來都有上百座阿里山高了，所以我也很放心地接受代言邀約！我都說了，我精得跟鬼一樣，想要騙我太難了！這次與中部最大直播主A夢強強聯手，勢必要開啟北中雙霸的新紀元。」
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