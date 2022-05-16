邁入電能新紀元 首款 M 油電車 BMW XM 進入最終測試階段

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造型延續許多 Concept XM 的元素，車身雖龐大但運動感相當足夠。XM 車身外觀儘管被大面積的迷彩偽裝覆蓋，依然可看出保留了概念車的整體樣貌，包含設計前衛的車頭造型及側面誇張的肌理線條，排氣管採用上下排列的四出樣式，搭配 21 吋至 23 吋的輪圈選擇，整體性能韻味相當濃厚。內裝部分，因車輛還在測試階段，儀錶板部分已被大面積遮蓋，故需待正式發表時才能確認。
頭燈貌似與 X7 一樣採用分體式的設計。動力部分，XM 將採用最新研發的 4.4 升 V8 引擎，搭配 8 速ZF手自排變速箱，可生產 490 匹最大馬力，再結合可輸出 160 匹馬力的電動馬達，綜效馬力可以達到 650 匹，峰值扭力更可達到 800Nm。並具有純汽油、混合動力及純電等 3 種駕駛模式選擇。於純電模式時最大行駛里程約為 80 公里，除了可輕易應對市區頻繁起步停車的交通外，還有更為寧靜、舒適的駕車體驗。
XM 採用目前 M 市售車款首見上下排列的排氣管設計。除了動力系統導入油電技術之外，BMW XM 亦首次導入 48V 防側傾穩定系統，搭配上四輪轉向系統及 M Professional 主動式懸吊後，可大幅提升車輛過彎時的穩定性及靈活性，並能針對路況主動調整車身高度來應對崎嶇路面，使得操駕上更為靈活。
BMW 號稱 XM 為繼 M1 後第一款由 M GmbH 完全獨立研發並採用油電混合系統的車款，預計將在 2022 年 12 月於美國斯帕坦堡工廠進行量產。另外，BMW 也早已放出許多 M2 及 M4 CSL 即將登場的消息，如此豐富的性能陣容值得令人期待。