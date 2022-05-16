全車系共三個等級 中國大陸 Cadillac Lyriq 定名銳歌登場

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中國大陸國產版本 Lyriq 銳歌與北美版本在尺碼上略有不同，其車長突破五米來到 5,003mm 的表現，寬度保持 1,977mm，車高則提升至 1,637mm，軸距維持一致 3,094mm 表現。外觀設定上傳承 Cadillac 車系近年來常用直立式 LED 燈設計，保險桿中央線條頗為銳利，融入稱為 “black crystal” 飾蓋設計，而車側造型部分相當流線，門把採用隱藏式設計，足踏 20 吋胎圈組，車頂施以黑色圖裝營造類懸浮式感受，前葉子板將加入 Cadillac 廠徽形狀的側燈，充電插座則隱藏於飾蓋之內，車尾採用分離式 LED 尾燈組，營造未來感。
內裝方面，Lyriq 量產版本的座艙與概念車同樣運用簡約而現代化的風格設計，門飾板採用木質並內建座椅調整按鈕等設計，氣氛燈也支援序列顯示及配備機能對應，也加入多處置物空間。配備部分則擁有可顯示超過 10 億種色彩的 33 吋弧形 LED 面板螢幕、19 支揚聲器 AKG 音響系統、夜視系統、AR 擴增實境抬頭顯示器、遙控自動停車、主動降噪系統及含自動變換車道功能的 Super Cruise 高速公路自動駕駛輔助系統等科技。
Lyriq 採用 GM 全新模組化 Ultium 電動車平台打造，在中國大陸市場全車系搭載容量達 95.7kWh 電池組，後驅長續航車型擁有最大功率 347hp (255kW)、最大扭力 440Nm ，0-100km/h 加速時間 6.35 秒，經 CLTC 測試續航里程為 653km。四驅車型最大功率提升至 510hp (375kW)，最大扭力 710Nm，0-100km/h 加速時間僅需 4.9 秒，續航方面具備 600km 以上續航里程。另外官方亦宣稱其能夠在 0.67 個小時完成 20%~80% 的快充表現，大幅滿足遠途能源補充的需求。
GM 集團發展電動車已有悠久的歷史，近年來隨著車壇風氣的轉變而再度聚焦，去發表的全新 Ultium 電動車平台迄今也可見到 GMC Hummer EV 及 GMC Hummer SUV 加上 Cadillac Lyriq 等車款現身，未來 10 年內也會幫助 GM 旗下各品牌推出跨越各大級距的電動車，屆時電動車產品陣容不容小覷。