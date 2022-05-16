DFSK 印尼工廠 2022 年第一季外銷較 2021 年同期成長約 80%

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DFSK 與印尼企業 Kaisar Motorindo Industri 在 2017 年 11 月 28 日時，合資設立 PT Sokonindo Automobile ，並在印尼 Cikande 工業區建造佔地 20 公頃的製造廠，成為 DFSK 在海外第二間自有的生產基地，後續投資約 1.5 億美元，原廠表示符合工業 4.0 標準，也隨 Gelora E 車型的導入而轉型為電動化新車的製造地。
目前 PT Sokonindo Automobile 在印尼生產 DFSK Glory i-AUTO、DFSK Glory 580、DFSK Glory 560、DFSK Super Cab 及 DFSK Gelora 共 5 款乘用車及商用車系，年產能最高達 5 萬輛，採用 CBU (Completely Build Up) 完全組裝方式來外銷孟加拉、摩洛哥、尼泊爾、汶萊、菲律賓、泰國、越南、緬甸、斯里蘭卡及馬來西亞等合計共 15 個市場。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興攜手具備重車組裝經驗的台塑汽車，共同與原廠合作開發，針對國人需求，販售雙廂大穩發 S2.5t 及單廂金穩發 S2.5t 共 2 款國產商用車，今年 4 月為幫助偏鄉兒童、弱勢族群，舉辦偏鄉關懷送愛心活動，捐贈現金 10 萬元與民生物資總價值高達近 20 萬予天主教博愛基金會，希望能夠善盡企業社會責任並擴大公益影響力，呼籲社會各界大眾關注資源較匱乏的偏鄉地區，讓當地民眾可以獲取足夠的生活必需品。