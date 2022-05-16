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百萬享有四百匹 全新 2023 Nissan Z 北美市場價格公布

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-16 17:25:40

擁有美臀稱號的新一代 Nissan Z 於去年 8 月亮相後，雖然受到疫情影響上市時程，但原廠終於正式宣布其北美市場價格，提供 Sport、Performance 與 Proto Spec 共三個車型等級，悉數搭載 6MT 或 9AT 變速箱，建議售價分別是 39,990 美元 (約台幣 120 萬)、49,990 美元 (約台幣 149 萬 與 52,990 美元 (約台幣 158 萬) 起。

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全新一代 Nissan Z 傳承雙門跑車長車頭、短車尾傳統比例，全長 4,382mm、寬 1,850mm、高 1,310mm。車頭部分可以看到與葉子板、引擎蓋一氣呵成的頭燈組取自 240Z 的半橢圓燈組設計，內部採用 LED 光源，日行燈則以上下分段的方式顯現。氣壩方面相當的方正，與圓滑的車身線條形成強烈的對比。車側具有外擴的輪拱，Sport 車型足踏前 245/45R18 9J 後 245/45R18 9J 胎圈組，Performance 及 Proto Spec 則為前 255/40R19 9.5J 後 275/35R19 10J。而窗框上緣的鍍鉻飾條與車頂線條連成一氣，看起來相當復古。車尾以一組黑色飾蓋貫穿，內建了橫置的 3D LED 燈組，下方則採用雙邊單出圓形尾管，讓人一眼就認出是 Nissan 的 Z 跑車，後擋風玻璃下方還加上 Since 1969 字樣訴說悠久歷史。

進到車艙，全新 Z 同樣訴求跑車化的駕駛導向座艙，並透過大量軟質塑膠、皮質以及同色車車縫線營造優異的氛圍。配備方面提供全數位 12.3 吋全數位液晶儀表板，並配置了換檔閃爍警示燈、三環表、空調介面旋鈕、手排以及傳統手煞車等等，保留大量傳統的功能設計，科技氛圍不算濃厚。

動力配置方面，全新 Z 取消上一代經典的 3.7 V6 VQ 系列自然進氣引擎，改採 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 400hp 最大馬力，475Nm 的峰值扭力可於 5,600rpm 時發揮，搭配 6 速手排或 9 手自排，驅動方式為後輪。

Nissan Z 車系問世迄今超過 50 年，發展出 7 個世代，全球累積售出近 180 萬輛，與 GT-R 同樣成為品牌相當具有代表性的跑車，新一代車型終於上市，相信能夠吸引追求駕駛樂趣的買家。

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