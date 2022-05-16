滿足多元用途 Suzuki S-Cross Hybrid 雙人座商車版法國登場

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此次針對法國市場推出的 Suzuki S-Cross 商用套件，是原廠與法國長期合作夥伴 Jocquin 公司合作開發，底板選用強化金屬材質來應對載重需求，並設置植毛防止物品滑動。拔除後座後形成了長度約為 1.44 m、最大寬度達 1.25 m 的置物空間，同時原廠也規劃行李架、檔板、防撞護欄等套件，業主可根據需求選購 (625~1,090 歐元)。
在動力方面，同樣搭載含 48V 輕油電技術的 1.4L DITC 渦輪增壓汽油引擎，並可選擇前驅或者 ALLGRIP SELECT 四輪驅動選項，最大馬力為 130hp (95kw) / 5,500rpm (電動馬達：14hp)、最大扭力 235Nm / 2,000-3,000rpm (電動馬達：50Nm)，變速箱則有 6 速自排或者 6 速手排的選項。
以 B-Segment 掀背車款作為貨車的手法在歐洲市場已行之有年，本站先前已陸續介紹過 Toyota Yaris、Ford Fiesta 及 Opel Corsa、Nissan March 等車款衍生的商用版本，而 Suzuki S-Cross 兼具都會與跨界的定位，想必用途上會更加多元。