Mission R 轉世之作　千匹電動賽車 Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance 預告

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Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance 外觀選用閃電的塗裝表明本車純電的身分，全車空力套件悉數採天然纖維增強塑料製成，其底盤結構、電動馬達及技術都源自於 2021 年法蘭克福車展上發表的 Mission R，不過 Porsche 還是為其研發了多達 6000 個新型零件，得以讓加寬的車身順利容納 18 吋的 Michelin 賽車胎，車寬也比街道版 718 Cayman GT4 Clubsport 多出約 14 公分左右。
動力方面，採用 900V 電池技術及雙馬達配置，原廠最高設定其功率最高輸出可達 1,000 PS 以上，不過若是參加 Carrera Cup 等統規比賽，則可以將馬力恆定在 612PS 並持續競速 30 分鐘，電池僅需要 15 分鐘就可以從 5% 充電至 80%。
根據 Porsche 公布的測試結果，718 Cayman GT4 ePerformance 的單圈成績及極速都與自家的 911 GT3 Cup 不相上下，原廠也表示該車將與 Mission R 一起參加今年六月在英國舉辦的古德伍德速度嘉年華 (Goodwood Festival of Speed) ，並於 2024 年中旬在美國和亞太地區巡迴展示，展現保時捷電能技術的實力。