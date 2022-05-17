帕金森病絕非老人病！　專家喚醒國人警覺

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事實上，帕金森病的早期治療多以藥物為主，雖然可以顯著改善病人的症狀，但過了藥物治療的「蜜月期」後，就很容易出現藥效起伏或病情難以控制的情況。曾經拍攝伊莎貝爾廣告（他他篇）的何祥與王天明，就親身走過一段艱辛的抗病歷程，拍完廣告沒幾年，何祥開始出現手抖、拖步、記憶力衰退、說話沒條理等情況，隨即被診斷出罹患帕金森病。雖然一直以來何祥都是定時吃藥、完全遵守醫囑的模範病患，但終究抵不過藥效時好時壞的問題，也帶出許多副作用，而在照護陪伴何祥的過程中，因為疾病所導致的情緒低落與焦慮等寂寞反應，成為陪病者的另一種隱形負荷；王天明終因身心不堪負荷而導致小中風、裝了心臟支架，但他仍然把自己每一年的生日願望，都留給了何祥的平安與健康。
用藥治療配合精神益生菌輔助調節 6年來抗病有成
在遵守醫囑按時服藥的前提下，何祥開始配合服用針對帕金森病所研發的精神益生菌，僅一周後何祥原本手抖與碎步的情況相比以往已有明顯改善，王天明甚至刻意用不易入口的蚵仔麵線當作晚餐，但何祥拿著湯匙的手卻異常穩定的順利完成就口進食，後來就連戴助聽器這一類的精細動作也可以自理，王天明直到此刻終於感受到一份踏實，對日後生活品質的復原更抱以高度期待。何祥的活動力與認知力漸趨穩定，已經78歲高齡的他，從原本罹病後不願意見到外人、封閉自己的困境中，又重新找回那個愛打扮、愛運動的性格本色。
何祥服用精神益生菌的一個多月後回診，門診主治醫生對於何祥的病況改善程度感到相當驚喜，主動建議將藥量減半，後續回診中也持續保持著良好的自理能力，因此約莫半年後何祥在主治醫生的仔細檢查與專業建議下完全停藥，沒有了服藥的副作用，留下的是開朗積極的身心，從此兩人相伴逛街、踏青賞花，又回到當年何祥總愛拉著另一半王天明到處趴趴走的彩色人生。
「精神益生菌x帕金森病」全球首份研究出自台灣 改善動作障礙有感
全球首份「精神益生菌對帕金森病治療的輔助作用」臨床研究，來自陸清松醫師與益生菌權威蔡英傑教授的合作，蔡英傑教授表示，過往在動物實驗中已證實，有特定的益生菌株能保護大腦中的多巴胺神經元、平衡多巴胺及血清素含量，對於帕金森病治療可產生輔助作用，實驗中用於模擬帕金森病的小鼠在服用精神益生菌後，其運動狀態包括步態、平衡感等皆有明顯改善；而在針對「平均每日斷電(無藥效時間)」超過3小時的帕金森病患者的小規模臨床研究中，每日投以特定菌株與濃度的精神益生菌連續12週後，使用帕金森病綜合評分量表(UPDRS)評估受試者症狀嚴重度，結果發現不僅可明顯改善動作障礙症狀嚴重度、縮短無藥效時間，對活動性、生活自理能力及認知能力也有顯著改善，此研究結果為全球首例之單一益生菌菌株輔助改善帕金森病之臨床研究，並已發表於國際期刊Frontiers in Nutrition。
期刊發表全文：
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.650053/full
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53762
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