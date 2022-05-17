Mercedes-Benz 宣布第二代 GLC-Class (X 254) 將在 6/1 登場

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根據先前官方透露的資訊顯示，全新第二代 GLC-Class 將承襲 206 世代 C-Class 的設計風格，車頭配置具備可自定迎賓/離車照明投射功能的 Digital Light 燈組，水箱罩內部由橫幅格柵搭配以大量三茫星廠徽構成的網狀來構成，車側線條如同放大版本 GLA，並在車門下方增加更立體的鈑金褶痕，車外後視鏡基座也自 A 柱旁移至門片上方，車頂具備整合式行李架，整體輪廓與現行款不會差異太大。
內裝方面，第二代 GLC 標準配備 12.3 吋寬螢幕數位儀表及 11.9 吋高解析度觸控螢幕，也導入第二代 MBUX 多媒體系統，支援智慧家居及音樂串流，還對應 MBUX 擴增實境導航功能 (支援門牌及交通號誌顯示)，此回更新增選配透視引擎蓋功能，透過 360 度環景攝影的鏡頭，在越野模式下可顯示引擎室下方地表畫面，搭配依據方向盤舵角的預測線。另外還搭載內建電容式觸控操作介面新世代三幅式方向盤。
安全科技方面，第二代 GLC 配備進階智慧駕駛輔助套件，針對 DISTRONIC 智能定速測距輔助對於靜止車輛的最高反應車速自 60km/h 提高為約 100km/h，而智能轉向輔助除了可在車速 210km/h 內維持行駛在車道當中，還透過 360 度鏡頭的掃描來增加車道偵測機制，在低速狀態下可形成緊急通道，原廠表示可改善在彎曲路段行駛或高速巡航時維持在車道內行駛的能力。至於交通號誌輔助增加對於施工區路標、上方結構或臨時性標誌的辨識功能，也可在行經停止標誌或紅燈時給予警示。此外主動停車輔助的運作也將更為迅速。
動力配置方面，第二代 GLC 將提供代號 M254 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，具備減輕摩擦力的 CONICSHAPE 汽缸壁珩磨技術及 NANOSLIDE 奈米塗層技術，搭配 48V EQ Boost 輕型複合動力系統中的整合式啟動馬達架構，可輸出 255hp 最大馬力及約 400Nm 峰值扭力，EQ Boost 可額外提供 23hp 馬力及 200Nm 扭力。
Mercedes-Benz 迄今已針對第二代 GLC 進行長達 4 年的開發與測試，累積里程達 11,265,408 公里，涵蓋 35% 模擬與 65% 真實路段，行經德國、奧地利、芬蘭、法國、瑞典、西班牙、義大利、杜拜、南非、美國、墨西哥、中國大陸及日本的道路，冀望在正式推出時能夠獲得可靠的品質，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第二代 GLC 發表的更多消息，敬請鎖定。