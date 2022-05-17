載重 650 公斤 Peugeot Partner Rapid 輕型商用車於巴西登場

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此次於巴西市場推出的 Peugeot Partner Rapid 和現行採用 EMP2 底盤的歐規 Partner / Rifter 為完全不同的車輛，外觀上保持與 Fiat Fiorino 相同的設計，僅有細部和廠徽有所不同，包含站立式獅身廠徽與八幅式鐵圈蓋，車側塑膠護板也改採 Rapid 的字樣。
相較於外觀，車內就僅有方向盤的廠徽與 Fiat Fiorino 不同，整體鋪陳完全以簡單、實用取向，並無過多的裝飾或者配備，不過儀表板則有 LCD 螢幕能夠讓駕駛清楚掌握車輛基本資訊，同時車內提供多達 13 個儲物格，大幅提升置物便利性。
動力方面，對應市場需求不同，Peugeot Partner Rapid 僅有內燃機引擎的選項，採用 1.4 EVO Flex 自然進氣四缸引擎，並且可以添加酒精汽油，使用一般無鉛汽油最大馬力為 84hp、酒精汽油則為 86hp，最大扭力可發揮 120Nm，變速箱則為 5 速手排設計計，載重量為 650 公斤。
廂式貨車在歐美地區相當盛行，恰好的尺碼適合都會擁擠區域或運送少量貨品的業者使用，相信在共用集團資源的挹注下，Peugeot Partner Rapid 應能立即展現可靠度，於短時間受到當地業者青睞。