「0+7」上路！密切接觸者打三劑免居隔　陳時中：與病毒共存

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陳時中宣布，自5月17日起調整 COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。
陳時中說明，完成3劑疫苗接種者得，免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。
針對未完成3劑疫苗接種者，則維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，陳時中表示，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。
此外，針對國高中生尚未完整接種3劑，是否並不適用上述辦法，陳時中則回應，「是的」。
鬆綁「0+7」 陳時中提3點原因！
對於在高確診率的疫情下鬆綁防疫規定，陳時中解釋，第一點是過去致死率高，所以需要清零；第二是Omicron來了，致死率大幅降低，現在這情況，就要跟病毒共存；第三是一下子大量共存還是少量漸進性共存，台灣現在是少量逐步跟病毒共存，所以就會逐步放寬解禁。
陳時中也進一步表示，不是一個傳染病就一定要清零，這和病毒本身特性有關，然後決定防疫的政策跟目標，現在從其他國家經驗來看，致死率大幅降低，大家決定應該跟病毒共存，台灣現在逐步鬆綁，跟疫苗、口服藥物等因素有關，要慢慢把共存幅度變大，最後變成完全在疫情下正常生活。
5月18日上路「快篩陽即給藥」65歲以上長者經醫師評估可領藥！
此外，指揮中心表示，為降低65歲以上具重症風險因子者感染COVID-19後病程發展為重症之風險，於使用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，經醫師確認研判、達成醫病共識後，由醫師通報確診，並可評估使用Paxlovid抗病毒藥物治療。
指揮中心說明，為把握及時COVID-19口服抗病毒藥物用藥時機，自今（2022）年5月18日起，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片卡就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。
指揮中心進一步說明，經醫師依病人提供之抗原快篩陽性檢驗結果與臨床研判，認定病人高度疑似感染COVID-19且達成醫病共識者，由醫師以健保IC卡上傳COVID-19檢驗結果等方式通報確診，並進行Paxlovid抗病毒藥物（輝瑞口服抗病毒藥）適應症評估；醫師經詳細說明治療效益與副作用，於取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋。持釋出處方箋者，由親友持前往社區藥局或Paxlovid配賦醫院領取藥品，進行治療。
若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或仍有疑義，指揮中心表示，可進行PCR採檢，或於現場，或以視訊方式，於醫事人員監督、指導下再次執行快篩，如仍為陽性結果者，由醫師通報確診，並由醫師進行前述流程評估藥物治療及進行系統通報。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53788
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