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黑化套件大更新　2023 年式 Toyota Camry Nightshade Edition 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-17 14:25:40

Toyota USA 近日歡慶 Camry 車系上市 40 周年，特別宣布推出 2023 年式 Camry Nightshade Edition，將提供前驅、後驅及油電混合等動力選項，預計今年夏天開始接單，價格則尚未公布

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Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
烤漆新增了名為 Reservoir Blue 的顏色選擇。
Nightshade Edition 以 SE 車型為基礎，車頭導入了源自於 Camry TRD 的設計元素，並針對後照鏡、窗框、尾翼、廠徽等部件施以黑色元素，採用 19 吋消光銅的跑車造型輪圈，共有三種烤漆顏色可選擇，分別為 Midnight Black、White 以及 Reservoir Blue。

Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
新增 19 吋消光銅色的跑格輪圈，加強視覺張力。
內裝配置與一般 SE 版本大致相同，一樣配有黑色皮革座椅及 8 吋多媒體導航系統，全車型皆標配 Toyota Safety Sense 2.5+ 系統，包含 PCS 前方碰撞預防與自動煞車輔助系統、LDA 車道偏移警示系統、DRCC 主動式定速巡航系統與 AHB 自動遠近光切換等主要項目。

Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
動力配置方面，可選擇 2.5 升直列四缸自然進氣引擎或是油電混合的版本，前者分別有前驅以及後驅版本，搭上 8 速 CVT 變速箱，可發揮 203hp 最大馬力，後者則另搭配電動馬達，綜效出力可達 208hp，還配有  AGC 自動滑行控制系統來提升油耗表現，可達到 17km/L 平均油耗表現 (52 mpg)。

Camry Nightshade Edition
Camry Nightshade Edition
Camry 是 Toyota 第一輛使用 Nightshade Edition 的車型，初期供應市場僅占總銷售額 5%，但在 2022 年時增長到了 7%，顯見其魅力越來越受到消費者擁戴。而原廠在這次的 2023 年式 Camry Nightshade Edition 下了更多的心思，提供更多元的車色選擇，相信可以獲得更多人青睞。

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