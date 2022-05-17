黑化套件大更新　2023 年式 Toyota Camry Nightshade Edition 登場

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烤漆新增了名為 Reservoir Blue 的顏色選擇。Nightshade Edition 以 SE 車型為基礎，車頭導入了源自於 Camry TRD 的設計元素，並針對後照鏡、窗框、尾翼、廠徽等部件施以黑色元素，採用 19 吋消光銅的跑車造型輪圈，共有三種烤漆顏色可選擇，分別為 Midnight Black、White 以及 Reservoir Blue。
新增 19 吋消光銅色的跑格輪圈，加強視覺張力。內裝配置與一般 SE 版本大致相同，一樣配有黑色皮革座椅及 8 吋多媒體導航系統，全車型皆標配 Toyota Safety Sense 2.5+ 系統，包含 PCS 前方碰撞預防與自動煞車輔助系統、LDA 車道偏移警示系統、DRCC 主動式定速巡航系統與 AHB 自動遠近光切換等主要項目。
動力配置方面，可選擇 2.5 升直列四缸自然進氣引擎或是油電混合的版本，前者分別有前驅以及後驅版本，搭上 8 速 CVT 變速箱，可發揮 203hp 最大馬力，後者則另搭配電動馬達，綜效出力可達 208hp，還配有 AGC 自動滑行控制系統來提升油耗表現，可達到 17km/L 平均油耗表現 (52 mpg)。
Camry 是 Toyota 第一輛使用 Nightshade Edition 的車型，初期供應市場僅占總銷售額 5%，但在 2022 年時增長到了 7%，顯見其魅力越來越受到消費者擁戴。而原廠在這次的 2023 年式 Camry Nightshade Edition 下了更多的心思，提供更多元的車色選擇，相信可以獲得更多人青睞。