單一前驅車型　Toyota bZ4X 新台幣 159.9 萬元起正式上市

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和泰汽車黃南光董事長 (圖左) 與蘇純興總經理 (圖右一) 共同宣布 bZ4X 正式在台上市。bZ4X 於去年 10 月全球首發，其中 bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，為 Toyota bZ 系列中的第一款純電車型。具備 LED 遠近頭燈、LED 光條尾燈、LED 後霧燈、EPB 電子駐車煞車系統、Qi 無線充電座、足踢感應電動啟閉尾門、自動防眩後視鏡等科技配備。
安全系統方面，則採 TSS 3.0 系統，具有全速域 ACC 主動式車距維持定速系統、含行人、自行車手、摩托車手偵測 PCS 預警式防護系統、LTA 車道巡機輔助系統等，同時雷達與鏡頭感應能力進一步增強，能夠帶來更精準的偵測表現。
座艙採用類戰鬥機設計，全新的 7 吋儀錶板位於中控台整體上方，提供更加直覺的辨識能力。
全新 7 吋儀錶板為 bZ4X 車系專屬介面。
12.3 吋觸控螢幕提供無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto、導航等功能。
中央控制旋鈕採電子換檔方式，兩側則整合電子駐車開關、回充開關、駕駛模式選項、環景影像開關等功能按鍵。bZ4X 採用 e-TNGA 電動車模組化平台開發，車長 4,690mm、車寬 1,860mm、車高 1,650mm，軸距為 2,850mm。搭載 71.4kWh 容量的鋰電池模組，國內引進規格統一為前驅車型，具備 201ps 最大馬力與 27.2kgm 最大扭力，在 NEDC 規範測試下有 626 公里續航表現。充電規格在快充上使用 CCS1 插頭，可負荷最高充電功率為 150kW，常態充電至 80% 僅需約 30 分鐘，慢充規格則適用 SAE J1772。
和泰汽車在電能車方面的著墨除了積極引進多款 Hybrid 油電複合動力車款外，也曾於 2011 年時進口北美原廠與 Toyota 合作開發的 RAV4 EV 原型車作為研究與展示等用途，並在 2013 年引進 iQ EV 參與日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫，如今將導入 bZ4X 後正式拉起電動車的序幕，讓國民品牌也朝向零碳排目標前進。