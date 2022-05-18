良維揮別蘋概股　強攻雲端與電動車市場

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蘋果給教訓 調整營運策略
提到了蘋果，良維董事長李淳正指出，合作多年，過去只要把東西交給大客戶銷售，從沒失敗過；可是這個大客戶推出的智慧音箱銷售不如預期，公司卻又為此投入大量資源。經過這次的教訓，良維決定積極調整策略，不再過度依賴單一客戶。
但沒想到的是，蘋果竟成為良維打入電動車領域的關鍵因素。過去，良維為了獲得蘋果訂單下足工夫，與台灣同業相比，李淳正很有信心，良維是擁有許多安規認證的廠商。
良維將所有規格的電動車與其充電槍產品攤在會議室的桌上。李淳正拿起這些產品說，「這一陣子開模開不完啊！客戶除了要求安全之外，對於外觀設計也不馬虎。」
近年來之所以有這麼多的電動車新創公司主動來談合作，李淳正透露，「都是從蘋果離職的工程師介紹的！」這些工程師離開蘋果後，都投入了電動車領域，由於公司過去與蘋果長期合作，建立了好口碑，良維不用打廣告，客戶就自己找上門。
全球最大充電服務營運商ChargePoint就是因此成為良維的客戶。李淳正回憶起五年前，第一次認識ChargePoint，是在美國某家咖啡廳外的停車場，有幾根充電樁豎立著，但卻乏「車」問津。沒想到從去年開始，電動車賣得非常好，充電樁的需求也跟著大幅成長。
ChargePoint去年順利在美國紐約證交所上市之後財務狀況好轉，擴張業務更加積極；因此，隨著ChargePoint營運成長看俏，良維未來也將可以分得一杯羹。
李淳正透露，現在也與5、6家電動車廠合作，相關安規認證將於5月底完成，預計下半年量產出貨。據悉，良維除了獲得美國電動車代工廠麥格納（Magna）、新創電動車品牌廠Lucid、Fisker、Rivian青睞之外，也正與全球石油巨擘殼牌洽談合作。
在大啖充電商機的同時，良維布局5G雲端資料中心市場也有好成績，成功擄獲亞馬遜大單。李淳正表示，這一塊需求非常暢旺，客戶訂單能見度達一年以上，由於該產品線毛利率遠高於平均水準，將是今年毛利率回升的最大關鍵。
良維過去以蘋果為最大客戶，曾一度占營收比重逼近50%，靠著不斷轉型擴展5G通訊雲端以及電動車、充電應用，降低單一客戶的風險，目前蘋果占營收比重已降至20%，今年高毛利率的產品占比將上看30%，成為今年營收與獲利成長的最大動能。
布局5G雲端 降3C比重
當市場焦點關注USB-C需求爆發之際，良維布局腳步卻轉趨謹慎。李淳正坦言，USB-C已漸成為業界標準規格，大家競相投入下而引發價格戰；再者，後疫情時代，居家需求已趨緩，公司將持續調整營運策略，降低3C資通訊產品的比重。
因應美中貿易戰，良維也於2019年成立了泰國廠，規避高關稅衝擊。不過，受到疫情影響，李淳正坦言，投產一年多來，泰國廠的稼動率還是偏低，仍處於虧損狀態，原本規畫5條生產線也只放了兩條，但現在泰國已鬆綁防疫政策，預期接下來的營運會逐漸好轉。
令人玩味的是，良維也同步擴大中國廣西憑祥廠的產能，除既有廠房擴建外，新廠也已經開始興建，預計明年完工。由於憑祥廠位處中國、越南友誼關附近，可以透過越南出口，具有地利之便。同時，良維也將在廣東東莞另尋新廠址作為替代目前深圳廠之用，未來深圳廠將轉型為管理研發中心。
展望今年，李淳正對獲利成長深具信心，他希望在產品結構的轉變之下，外界看到的不再只是「蘋概股」的良維。