累計 30 年集成大作　Toyota bZ4X 試駕

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迎合現代新能源趨勢，Toyota 原廠在 2021 年 10 月正式發表以 eTNGA 架構打造的純電休旅車 bZ4X 車系，其稱 bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，為 Toyota bZ 系列中的第一款純電車型，將以其為首，全力推進 BEV 系列車款的開發。
和泰汽車於 5/17 正式宣布 bZ4X 車系正式在台上市，首波提供單一前驅車型，建議售價為 159.9 萬元，並採較新潮的 App 線上預購方式，象徵邁入科技化的電能時代。
從外觀上來看，bZ4X 不難看出其仍有家族的設計面貌，不過為強調科技感，其水箱護罩面積縮小，改以簡潔的曲面設計，車頭近擋風玻璃處使用防刮材質，讓引擎蓋高度更低，搭配向前延伸的中心線，使得視覺重心更低，搭配銳利的 LED 頭燈組更有向前俯掠的侵略性。來到車側，腰線相當流線，且較一般 SUV 更短的前後懸能造就優異的車室空間；車尾則是利用各部件組成多層次的造型，結合貫穿導光 LED 尾燈，營造富有家族與前衛感的風貌。
bZ4X 車身尺碼與 RAV4 相當，不過受惠於 eTNGA 平台的應用，其車長 4,690mm、寬 1,860mm、高 1,650mm，軸距則有 2,850mm 的表現，整體長、寬和軸距均較 RAV4 優異。
車尾利用各部件組成多層次的造型。
bZ4X 水箱護罩面積縮小，改以簡潔的曲面設計。
銳利的 LED 頭燈營造出鷹眼的視覺感受，上緣則採用同車色餙板點綴。
保桿兩側有實質的通風口設計，有助於提升空氣力學。
引進前驅車型統一採用 18 吋胎圈設計，尺碼為 235/60 R18。
充電孔位於葉子板左側，慢充規格為 J1772，快充規格則是 CCS1，均為國內常見的規格設計。
尾廂採用類押尾設計，並以 LED 燈組貫穿其中。
分離式的尾翼有著畫龍點晴的效果。
內裝方面，bZ4X 採用相當前衛的科技鋪陳，全車系配置 7 吋數位式儀錶板，置頂的設計減少駕駛時的視線切換，降低行車疲勞。中央鞍座採數位檔位控制旋鈕，其介面簡潔俐落，直覺性操作讓駕駛快速上手。首次導入的 12.3 吋影音主機，整合聲控、空調操控、Navi 衛星導航等多項功能，並支援 Apple CarPlay與 Android auto，字型的大小也合乎全年齡閱讀。另外，bZ4X 也配備可調式動能回充系統，開啟可增加電能回充效率，在回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用，減少煞車頻度，營造更加舒適的行進體驗。
三幅式方向盤握感與一般常見的 Toyota 車款並無明顯差異，但中央的按鍵佈局則是經過重新排列，初次接觸需要多花時間上手。
首創的 7 吋數位式儀錶板採置頂設計，類似的設計手法能夠在 Peugeot、Citroen 車款上可見，具有相當直覺的判讀性，其內部也採用繁體中文，整合度相當不錯。
首次導入的 12.3 吋影音主機，整合聲控、空調操控、Navi 衛星導航等多項功能，並支援 Apple CarPlay與 Android auto，字型的大小也合乎全年齡閱讀。
中央鞍座數位檔位控制旋鈕，非一般 HEV 或 PEHV 車款的排檔頭設計，整體介面簡潔俐落，直覺性操作讓駕駛快速上手。
和泰引進車型配有 Qi 無線充電板，右上角還提供一組 USB Type A 插孔，同時凹槽設計也能有效防止手機滑動。
中央扶手前方設有兩組開放式杯架，內部具有夾緊設計。
中央鞍座採簍空懸浮設計，下方額外形成一處開放式置物空間，同時提供兩組 USB 插槽與 12V 電源。
前座造型與現行 Corolla 車系具有高度的相似之處，包覆感不算濃厚，但具備一定水準內的支撐性。
eTNGA 平台在取消傳統變速箱、傳動軸等機構後，進一步放大前後懸與軸，營造出寬敞的乘坐空間，據原廠表示前後臀點距離、前座膝部空間、後座膝部空間與後座椅深度都較 RAV4 出色。根據實際體驗，其膝部空間相當優異，但因車身底部放置電池的關係，腳部放置點較高，使得大腿支撐度較不足，類似的感受上在 Kia EV6 也能體會的到。
後座提供後座出風口，而 USB 插孔則位於上方，在使用上更為直覺。
打開尾門，官方表示 bZ4X 其內部空間可容納 2 個 29 吋與 2 個 25 吋行李箱，根據實際體驗其內部相當平坦，後座傾倒後也同樣保有完整地平坦表現。
國內引進規格配有足踢感電動尾門。
動力表現上，本次和泰汽車引進前驅車型採用單一馬達設定，具備 201ps 與 27.2kgm 最大輸出，結合容量為 355V 71.4kWh 鋰電池組，可提供 626 公里 (NEDC) 的續航表現。原廠強調使用 10 年能保有至少 90% 的電池容量。充電部分，使用 AC 交流電最高支援 6.6kW、DC 直流電則可達 150kW，常態充電至 80% 僅需約 30 分鐘。
駕駛 bZ4X 上路，立即能感受到轉為純電動力在起步時強勁的扭力輸出，整體加速感受相當輕快，且車速提升的過程極為線性、柔順，若以日常車速駕駛則綽綽有餘，亦受惠於無震低噪音的電能基礎，輔以水準內的隔音能力，整體行路品質較一般傳統燃油或者 Hybrid 的 Toyota 車款還要出色。
乘駕感受方面，bZ4X 所採用的 eTNGA 模組化平台底盤具備不錯的紮實度，避震器阻尼設定偏軟，但受惠於電池模組擺放於底盤的設計而使重心降低，因此貼地性良好，轉向感受又保有傳統 Toyota 的輕盈愜意，整體駕馭風格無需過度改變，依舊維持日系車輕巧好上手的特性。
Toyota 發展電動化的歷史已有 30 年之久，但十多年來均以油電複合動力為主，隨著純電動風潮崛起，Toyota 運用都會跨界休旅作品 bZ4X 來提供首款純電動選項，在維持與燃油車差異不大的使用體驗，也具備不錯的性能與行路質感，相信會受到喜愛日式風格，又想嘗試零排放移動生活的族群青睞。