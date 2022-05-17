今秋巴黎車展登場　NamX 與 Pininfarina 協力推出 HUV 氫燃料概念車

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NamX 為一家來自歐洲的新創汽車公司，招募了許多來自 Matra 及 Renault 等大廠的資深人士一起經營。為了讓 HUV 能一登場就受到市場的注目，請來義大利著名汽車設計公司 Pininfarina 操刀，外觀以目前市場非常受歡迎的 Coupe SUV 為基礎，車頭除了有貫穿式 LED 燈組外，下方還有巨大的 X 型燈條來對應其廠名，側面同樣可看到交叉的腰線設計，後方則以流線的轎跑斜背來收尾。
從車頭到車側都可以看到以 X 為中心設計理念。
採用極受市場歡迎的 Coupe-like SUV 設計。
HUV 除了車體本身的主要氫氣儲存槽外，車輛尾部共有 6 個可快拆式氫氣膠囊，兩者搭配下來可以達到 800 公里的最大行駛距離，原廠目前尚未給出的實際容量，但表示將會建立氫氣膠囊的銷售網絡。未來將會有兩種車型選擇，入門的後驅車型將有 300 匹最大馬力，0 到 100km/h 可在 6.5 秒內達成，極速設在 200km/h，而高階的 GTH 車型將配有四輪驅動，馬力增加至 550 匹，0-100 km/h 縮短至 4.5 秒，極速可達到 250 km/h。
NamX 表示 HUV 將會參加於今年秋天舉辦的巴黎車展，計畫 2023 年開始研發工作。隨著永續能源意識抬頭，不僅是電動車，許多如 NamX 的新創公司也都會紛紛加入汽車產業，研發出更多樣化的新能源技術來爭奪這塊大餅。
採用具專利設計的可拆式氫氣膠囊，可大幅縮短能源補充的時間。