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今秋巴黎車展登場　NamX 與 Pininfarina 協力推出 HUV 氫燃料概念車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-17 17:25:40

新創汽車公司 NamX 近期與 Pininfarina 合力推出一款氫動力概念休旅車「HUV」，導入市場首見的可拆卸式氫氣儲存箱來增加行駛距離及補充能源效率，計畫 2023 開始進行研發。

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NamX HUV
NamX HUV
NamX 為一家來自歐洲的新創汽車公司，招募了許多來自 Matra 及 Renault 等大廠的資深人士一起經營。為了讓 HUV 能一登場就受到市場的注目，請來義大利著名汽車設計公司 Pininfarina 操刀，外觀以目前市場非常受歡迎的 Coupe SUV 為基礎，車頭除了有貫穿式 LED 燈組外，下方還有巨大的 X 型燈條來對應其廠名，側面同樣可看到交叉的腰線設計，後方則以流線的轎跑斜背來收尾。

NamX HUV
NamX HUV
從車頭到車側都可以看到以 X 為中心設計理念。
採用極受市場歡迎的 Coupe-like SUV 設計。
NamX HUV
NamX HUV
HUV 除了車體本身的主要氫氣儲存槽外，車輛尾部共有 6 個可快拆式氫氣膠囊，兩者搭配下來可以達到 800 公里的最大行駛距離，原廠目前尚未給出的實際容量，但表示將會建立氫氣膠囊的銷售網絡。未來將會有兩種車型選擇，入門的後驅車型將有 300 匹最大馬力，0 到 100km/h 可在 6.5 秒內達成，極速設在 200km/h，而高階的 GTH 車型將配有四輪驅動，馬力增加至 550 匹，0-100 km/h 縮短至 4.5 秒，極速可達到 250 km/h。

NamX HUV
NamX HUV
NamX HUV
NamX HUV
採用具專利設計的可拆式氫氣膠囊，可大幅縮短能源補充的時間。
NamX 表示 HUV 將會參加於今年秋天舉辦的巴黎車展，計畫 2023 年開始研發工作。隨著永續能源意識抬頭，不僅是電動車，許多如 NamX 的新創公司也都會紛紛加入汽車產業，研發出更多樣化的新能源技術來爭奪這塊大餅。

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