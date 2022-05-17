居家隔離讓你憂鬱感倍增？心理師：每天與親友「視訊通話」

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羅惠群指出，容易焦慮的人在居家隔離期間，可能會引起一些恐慌。在這2年多疫情裡，國外研究指出，新冠最影響就是人類的情緒恆定，當情緒恆定被破壞以後，就會有很多的高高低低的起伏，有些時候會比較狂躁一點、有時候比較憂鬱一點，情緒恆定過往在一般正常生活，是可以尋求自身調解的方式。但在疫情之下，大家都被限縮了很多維持情緒恆定的方式，甚至過去在居家隔離的天數還是14天，民眾可能只能待在同一個房間裡面。若隔離的住所、飯店沒有比較大面的窗戶，甚至無法看到窗外的景色，就很容易有「空間狹小」的感受，出現恐慌發作的情況。
羅惠群表示，居家隔離畢竟都是一人一室，單獨一個人會讓人跟人之間的連結感喪失，容易讓人人進到一種無助、無望的感受。
居隔期間出現情緒低弱、焦慮 該如何尋求協助？
羅惠群說明，在居隔期間出現類似的心理狀況，可透過各縣市的衛生局安排，進行通訊心理諮商。1922的防疫專線裡面有一個線路，是會有一些接線的志工，是線上的服務的部分，民眾可以透過1922的防疫專線去委由各地的衛生局去尋求可以做通訊心理諮商的機構，來進行相關的協助。
固定每日與親友「視訊通話」維持心理健康
至於如何舒緩憂鬱、焦慮的方式，羅惠群表示，心理師都會比較推廣腹式呼吸，它可以調節自律神經系統，並維持生理上放鬆的狀態，以及情緒的平穩。此外，要讓人際互動的機會變得更為頻繁，最好是透過視訊，增加感官上跟人靠近的刺激。
羅惠群呼籲，儘管是在家隔離，還是要維持一定的頻率，讓家人們可以透過視訊看到彼此，有一個固定說話的機會，人跟人的靠近、人跟人之間的一些對話是最重要的一件事情，會遠勝過於運動、飲食。若民眾的家人被居隔、住院，建議可以每天固定的聯絡20到30分鐘的時間，讓對方說說話。
最後，羅惠群強調，說話可以紓解內在的情緒、焦慮，也讓居隔的人有被陪伴的感覺，更能夠維持心理的一個穩定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53757
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