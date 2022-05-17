歡頌 AMG 創廠 55 周年紀念　Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edit

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Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition 車漆使用客製化部門 Manufaktur 的 non-metallic alpine grey，車側還印有顯眼的 AMG 字樣。除了標配 AMG 夜色套件外，車頭及車尾都加裝了碳纖維擾流套件及巨大的尾翼以達到更好的操控性及下壓力，輪圈配上了 21 吋五輻式鍛造框，並為強調運動性格，輪圈細節還施以紅色線條搭配。
內裝方面，與先前發表的 Edition 55 車系的風格非常相似，使用黑色 Nappa 真皮及 Dinamica 材質鋪陳，前座配有 AMG Performance 方向盤及跑車座椅，安全帶也使用紅色車縫線來搭配，門檻上也配有特殊 F1 Edition 字樣的發光迎賓飾板。為了避免車輛停在車庫時遭受落塵汙染，原廠還會贈予每位車主一組特殊訂製的 AMG 室內車罩。
動力系統方面維持不變，此特別版同樣採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，並套用了源自 AMG 一級方程式賽車的油電混合技術，兩者組合可產生 843hp 的綜效最大動力輸出和超過 1,400Nm 的最大扭力，靜止加速至 100km/h 僅需花費 2.9 秒便能輕鬆完成，並可提供 12 公里的純電續航里程。
Mercedes-AMG 非常重視這次的 55 周年慶，主因就是紀念該廠 2000 年代所推出的 AMG 55 車系，而近期除了 GT 63 S E Performance F1 Edition 以及 Edition 55 外，前陣子還復興了消失多年的 SL 55 車型，以上種種都表示原廠正緊握這次的機會來吸引大量忠誠的 AMG 粉絲。