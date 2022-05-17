高處墜落「骨盆骨折」　3D復位治療救命

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南投醫院骨科林昱成醫師指出，因為高處墜落或車禍導致的骨盆骨折，屬於高能量的創傷，易併發大量出血及全身多處臟器的損傷，致死率高。
為了穩定病人的生命徵象，骨盆骨折需要即時輸血，並控制病人的出血量，一般會先採用骨盆固定帶或外固定器來穩定骨盆，維持骨盆基本的穩定性；若出血仍難以控制時，會需要骨科醫師進行骨盆止血棉填塞，或請放射科醫師透過放射線，以及血管攝影儀器，為病人實施動脈血管栓塞術，避免持續的大出血。
3D列印骨盆 手術時間短、傷口更微創
林昱成表示，骨盆是環型結構，當骨盆環有兩處以上骨折，就會造成結構明顯的不穩定，而導致嚴重疼痛及失能，因此需要進行復位固定手術治療。針對複雜的骨盆骨折，現在可以運用3D列印技術，在手術前先模擬出病人的骨盆，做好術前規劃，可以減少病人的手術時間，傷口也能更微創，病人後續復健恢復較快。
復位及骨丁固定術 兩階段助骨折癒合
患者於入院時先使用骨盆固定帶固定，並緊急安排了動脈血管栓塞術，約一週後再進行階段性手術。林昱成解釋，患者手術包含兩個部分，先以平躺姿勢做恥骨聯合的「復位固定術」，再以趴躺姿勢做薦椎骨折固定，以及骨盆至腰椎的「骨釘固定術」。手術後，陳先生的疼痛改善，可以正常翻身坐起，透過拐杖的使用可以下床行走，術後一週出院，接續術後復健，未來待骨折完全癒合即可正常行走，恢復原本生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53765
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