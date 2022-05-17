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「冬病夏治」人不老　中醫：心好跟著身輕鬆

「冬病夏治」人不老　中醫：心好跟著身輕鬆
「冬病夏治」人不老　中醫：心好跟著身輕鬆

健康醫療網

2022-05-17 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】說到「心」，大家應該都會聯想到動脈、靜脈與血液循環，不過其實在17世紀威廉・哈維醫師對心臟功能解剖有精細的認識之前，一般對「心」的認知多半還是與精神或情緒有關，譬如「比干剖心」的典故，就是紂王要比干挖出心臟來證明自己的忠誠。

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中醫理論談「心」　多指「血脈」和「神明」

高雄市立聯合醫院中醫科李育權醫師表示，從中醫理論也觀察到心有兩大功能，首先是「心主血脈」，意即心總管一身血液的運行，並透過脈管輸送至全身，反過來說也可以透過觸摸特定脈管來判斷氣血盛衰，以脈像做為診斷的參考。當心血虛弱或瘀阻，會表現成局部的悶痛或刺痛、膚色蒼白或晦黯，進而影響其他臟腑的狀態。

其次是「心主神明」，意即心是精神、意識、情志的基礎。心氣虛弱時會出現遲鈍、健忘、失眠、神志不寧，甚至癲狂、昏迷。

過度運動　易耗傷陰液

夏天陽氣旺盛是適合運動流汗的季節，足夠運動幫助代謝與免疫，透過流汗代謝身體多餘廢物，除使體態勻稱也能延緩身體的衰老，還能保護身體在季節入秋、冬時，不易受到寒、濕邪氣的侵襲。不過中醫講「汗為心之液」，適度流汗有助於促進循環，但不建議常常運動到大汗淋灕，這樣反而容易耗傷陰液。

冬病夏治　可貼「三伏貼」

另外，李育權醫師根據十二經絡循行，中午11點到午後1點正是屬於心經的循環，如果能休息15-30分鐘，有助於下午精神體力恢復，提升工作學習效率，長期也能降低心血管、中風機率。

除了「養心」之外，李育權醫師表示中醫預防醫學觀念中，也有「冬病夏治」的特色。其中最常聽到的「三伏貼」，就是選在夏至後最熱的天氣，約莫在7、8月放暑假的時候，以溫性的藥物做成泥丸狀敷貼在特定的穴位，達到驅除體內寒氣的目的。對於有呼吸道宿疾且在冬天嚴重病患，記得掌握這時機做好保養唷！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53766

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