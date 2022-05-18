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輕熟女手腳卡關十年 竟是類風濕性關節炎！

輕熟女手腳卡關十年 竟是類風濕性關節炎！
輕熟女手腳卡關十年 竟是類風濕性關節炎！

健康醫療網

2022-05-18 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】40歲的莉莉長期從事餐飲業，約10年前時開始出現手腫脹、關節微微痠痛，一開始不以為意，以為是服務業工作太忙所致，但後來症狀越發明顯、早上更因關節劇痛而痛醒，直到無法忍耐才就醫，經過敏風濕免疫科醫師檢查，確診為「類風濕性關節炎」。初期使用傳統免疫調節藥物治療，症狀都沒有起色，甚至用到最大量藥物仍控制不佳，讓莉莉痛到夜不能寐，食不下嚥，經醫師建議下使用健保生物製劑治療，症狀大幅改善，也減少打止痛針次數及類固醇劑量，更遇到人生的另一半而步入禮堂，讓莉莉笑說「治療後人生變成彩色。」

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類風濕性關節炎誘發成因複雜  患者多以中年女性為主

知名過敏風濕免疫科診所院長李武寬醫師表示，類風濕性關節炎是自體免疫疾病的一種，誘發成因複雜，可能受環境、病毒、氣候等多重影響，導致免疫系統出錯，身體產生抗體來破壞自己的關節、攻擊身體。患者以女性為主，男女比為1：4，年齡上以30至50歲間為高風險群，但年輕人與年長者也可能發病，若年輕患者發病通常會比較嚴重，如知名作家杏林子，就屬幼年特發性關節炎。另外，此病跟基因也可能有關，天氣較冷或是用藥時也有可能誘發。

類風濕性關節炎共病

李武寬醫師說明，類風濕性關節炎會以多發性、對稱性周邊關節侵犯為主，典型表現是同時侵犯雙側相同的關節，患者早上起床時，關節僵硬持續超過一個小時，好發部位在14個關節區（兩側肘、腕、指間、掌指、膝、踝、蹠趾），大多在腕、掌指、指間的關節有「紅、腫、熱、痛」的現象。較嚴重者可能手部無法施力；隨著疾病漸進，關節會逐漸遭受破壞，產生扭曲、變形而影響關節活動。

另外，此病除了影響關節炎之外，也可能同時攻擊內臟、骨髓等器官，造成貧血、血小板增生、全身倦怠，有時一開始看不出病因，病症越厲害的人，這些症狀也可能合併。若關節炎持續超過6週，可經臨床症狀，再加上抽血檢驗發炎指數、類風濕因子（RF）、抗環瓜氨酸抗體（anti-CCP）等綜合鑑別診斷來確認，以便排除相似症狀的痛風及退化性關節炎。

一線藥物治療不佳  申請健保生物製劑接續治療

在類風濕性關節炎治療上，李武寬醫師表示，第一線用藥是傳統免疫調節劑，患者通常會使用合併一種以上的藥物，再加上類固醇抑制發炎反應、止痛藥緩解疼痛。若仍控制不好時，經醫師評估後可申請生物製劑。健保給付標準為需經治療6個月以上，且至少2種免疫調節劑使用後，症狀仍無法控制，經過敏免疫風濕科醫師臨床上以疾病活動指數28（DAS-28），2個月2次積分都大於5.1以上才能夠評估使用，且採事前審查，才得以申請用藥。

類風濕性關節炎治療多樣  治病和生育可兩全其美

李武寬醫師呼籲，類風濕性關節炎非「不治之症」，治療上已有健保給付的生物製劑，可緩解患者關節腫痛問題、並延緩關節變形，大幅提升患者生活品質。另外，對於想懷孕及生育的女性患者，可與醫師討論後，選擇較安全藥物，藥物只要用對時機，可達到患者治療及懷孕兩全其美的目標。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53798

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