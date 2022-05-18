南韓 LG化學（LG Chem）宣佈 已開發出可用於電動車鋰電池組外殼之新式阻燃材質

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身為全球主要鋰電池組供應商之一的南韓 LG 集團，旗下子公司 LG化學（LG Chem），也留意到該項問題，日前便宣佈已開發出新式阻燃材質，可用以包覆、固定鋰電池組，提升電動車整體安全性。
鋰電池組起火的問題之所以需格外重視，原因為「鋰」本身具備頗高的活性，一旦電池組發生短路、遭受撞擊等因素致起火時，除了伴隨高溫、蔓延快速的火勢，另由於其遇水亦會引發劇烈反應，難以使用大量水柱進行壓制，如今在 LG Chem 所開發材質的包覆下，便可解決大半安全問題。
據 LG Chem 表示，該新式材料主要由聚氧二甲苯（Polyphenylene Oxide, PPO）、聚醯胺（Polyamide, PA）及聚對苯二甲酸丁二酯（Polybutylene Terephthalate, PBT）等物質進行合成，經內部測試結果，在 1,000℃ 以上環境下，可阻絕火焰傳播逾 400 秒同時不發生明顯形變，能分別替車內乘員、救難人員爭取進行逃生及搶救的必要時間。
最後 LG Chem 亦表示，公司已於南韓、美國及歐洲展開專利申請，相關產線亦已建置完成，搭配市場需求預計 2023 年正式投產，初期將主要應用於鋰電池組外殼，後續再推廣至其它層面應用。
其實 LG Chem 投入阻燃材質的研發並不令人意外，除了前述提及集團乃全球主要電動車鋰電池組供應商之一，「先進材料」亦為該公司的重要業務，當電動車逐漸普及的情況下，相信未來也將吸引更多企業陸續針對多項問題提出解決方案，本站將持續為您追蹤報導。