Google 近期將對 Android Auto 進行介面改版 藉以提升使用感受

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Android Auto 推出至今幾乎已可對應所有汽車品牌，支援車輛數亦超過 1.5 億輛，其主要功能可分為三大區塊：視聽娛樂、導航及通訊。而有關即將到來的介面改版，Google 表示主要新增「畫面分割」模式，藉以適應不同尺寸、解析度及比例的螢幕，如此一來便可將常用功能集中於同一畫面，無需於主畫面及導航等不同功能介面間頻繁切換，可同時提升使用便利性及行車安全。
此外，新版 Android Auto 也融入「Google 智慧助理」進行聲控，舉凡訊息回覆、路程分享或音樂播放等功能，如今可以更高效的方式完成。除了 Android Auto，Google也將調整內建車載娛樂系統的功能，主要將支援 YouTube 以外更多串流平台影片播放，未來更預計加入網路瀏覽等機能，可於路邊停等、充電等場合提升車內娛樂體驗。
其實一直以來，Apple CarPlay 便挾帶整體評分較高的用戶回饋向對手 Google 叫陣，如今隨著電動車逐漸普及，Google 終於再度做出回應，雖然對於台灣市場來說，前述更新能否在第一時間導入仍是未知數，但長久來看，兩大陣營的競爭最終勢必將帶給使用者更優質的服務。