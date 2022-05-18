前/後造型微調，加入 iDrive 8 介面 全新第七代小改款 BMW 3 Series 亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，小改款 3 Series 雙腎形水箱罩橫向面積進一步增大，並與兩側的大燈結合，增進車頭的豪華派勢。前大燈組同樣重新設計，整體造型更為犀利，內部“雙 L 型”導光條則與舊款上下顛倒。前保桿中央氣壩亦放大面積，並取消霧燈設計，並採用“L 型”的飾板點綴來提升動感表現。車尾部分，尾燈組造型並沒有過多改變，依舊延續燻黑樣式的設計，不過後保桿經過重新設計，以更多的黑色飾板點綴，並增進空氣分流器的造型，結合雙出尾管的佈局來強化運動表現。
進到車內，最大的不同在於導入與 i4 相同的曲面式 iDrive 8 使用者介面，結合 12.3 吋儀表板與 14.9 吋觸控螢幕，並同步換上新樣式的冷氣出風口，減少空調介面的實體按鍵。中央鞍座則取消傳統排檔，改採電子撥桿式的機構，讓整體設計風格朝向科技化。
動力方面，小改款車型與現行款基本相同，包含採用 2.0 升渦輪動力的 318i、320i 與 330i 等車型，以及採 3.0 升渦輪直六引擎的 M340i 車型。油電車型方面則提供 320e 與 330e 兩個等級。柴油車型也劃分 318d、320d、330d 與 M340d 共四個等級選擇。
BMW 3 系列自 1975 年誕生至今超過 40 年，堪稱是當今最具代表性的中大型豪華車款之一，向來是不少品味人士進階社會地位的選項之一。如今原廠正式公布新改款車型，預期總代理汎德也已經進行引進的相關動作，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。