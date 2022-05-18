疫情海嘯醫療量能恐超載 醫籲居家備藥、補充營養，共同迎戰
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】本土疫情持續升溫，每日確診新增破6萬名，親友確診、甚至一家皆確診的狀況時有耳聞。急診室大排長龍，居家視訊診療仍在磨合，醫療量能吃緊。臺北醫學大學附設醫院家醫科陳宥達醫師呼籲：「Omicron仍以輕症居多，雖傳染力強但只要先做好防備、不須太恐慌。」目前輕症案例中最讓患者不適的症狀，以發燒、喉嚨痛為主，醫師進一步分享：「除預備退燒、止痛藥外，臨床經驗許多病患可能因喉嚨疼痛嚴重影響進食意願，導致營養不均、保護力下降，影響恢復、拖延病程，因此喉嚨噴劑或具藥效的喉錠建議備足！此外，關鍵營養素，如維生素A、C、E與鋅等，能幫助提升保護力，除了日常須留意補充、輕症患者更不可忽略。」
疾病共存趨勢難擋 研究證實：高劑量維生素C可降低染疫風險國外研究發現，新冠肺炎感染急性期體內維生素C會下降，且併發敗血症時，更會大量減少，治療時需補充常人20-30倍用量，幫助穩定病況。陳宥達醫師說明：「維生素C本身就可以抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。」維生素C的補充在各地輔助染疫治療(包含亞洲)都有一定成效，可以減輕 COVID-19 患者的炎症並降低死亡率，醫師建議日常可以多挑選維生素Ｃ含量高的芭樂、奇異果、柑橘類水果補充所需的營養素。提升保護力從日常做起 關鍵營養素補充「每日適量」更有效
陳宥達醫師指出，無論希望避免染疫、或是輕症在家希望早日康復，平日提升自身保護力非常重要。除了維生素Ｃ外，其它如維生素Ａ、D、E和鋅等關鍵營養素也須留意補充、注意營養均衡。醫師說明：「雖然沒有直接研究指出鋅可以預防或治療新冠肺炎，但鋅對於免疫細胞發展很重要，若缺乏可能會導致免疫力降低，增加感染（尤其是肺炎）的風險。而鋅補充劑或含片也常運用於治療感冒或呼吸系統疾病。研究發現，兒童上呼吸道感染時，若補充足量鋅，可以縮短病程、減少病毒數。」此外，醫師也提醒，營養素補充足量即可、勿盲目躁進，每日適量、均衡補充，才能達到效益。
四大重點兼顧輕症照顧 同時防範家人染疫
「與病毒共存」是個必然卻不容易的方向，各國也仍持續面臨挑戰，英國3月開放後，確診人數較1月高峰攀升四成，其中許多醫護染疫。因此，輕重症分流、共同預備對抗疫情十分重要，對於兼顧輕症照顧與防範家人染疫，陳宥達醫師分享四大重點：
陳宥達醫師進一步提醒：「許多確診病患除了高燒超過40度外，喉嚨腫痛得無法說話、進食，咳嗽咳到心肺欲裂是最常見的狀況，因此建議事先預備喉嚨噴劑、或具藥效的喉錠，有助於舒緩症狀。」若家人確診，醫師建議同住者除戴口罩、勤洗手外，應留意多消毒門把、並每日以1：99稀釋家用漂白水（以10毫升漂白水混和於1公升清水內），擦拭桌面、地面，尤其無法單室隔時時，廁浴清消需要更留意。
- 居家備藥不可少
- 防疫清消要做好
- 營養均衡別忘掉
- 心情放鬆更快好
醫師提醒，營養均衡、保持自身保護力、做足準備後，當面對確診，更需放鬆心情迎戰，別過度憂慮，影響睡眠與恢復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53800
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw