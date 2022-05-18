今日廣場》張自強／媒體堅持捍衛正義　正義不該有選擇性

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日前，台科大教授黃丙喜在接受媒體採訪時，討論到媒體受理吹哨爆料以及正直社會行為的若干觀點，對一個在新聞界工作三十餘年的媒體界老兵來說，黃教授的高見，簡直是刷爆了三觀，也不禁開始懷疑起，過去在新聞工作上所堅持的公正、公平與客觀，是否已經不適合當今的所謂「社會正直的行為」？
黃教授在受訪中指出，「站在媒體方，從保護消費者權益的立場，報導是否提及社會與民眾想要知道的正題，也就是房仲業有無以保護顧客的權益為尊？交易的房價和過程透不透明？揭示的買賣和房屋標的相關資訊真不真實？並且有無從中賺取非仲介服務的不當利得？這樣才符合社會對媒體的期待。」，這當然無庸置疑，在社會上，民眾最期待是政府的公權力，然而當民眾覺得無法被公權力保護時，媒體很自然成了民眾依賴作為伸張正義的出口。
但黃教授似乎忽略了一點，如果媒體報導的取材，只是一面倒的選擇特地的對象，而對真正有缺失的品牌選擇忽略、漠視，那最終保護的絕不會是消費者的權益，而是成為掩飾真相的幫兇；黃教授在受訪中所提到的《好房網》，根據統計，在它所有刊載的所謂房仲買賣糾紛的新聞，全是選擇性針對「信義房屋」報導的相關新聞，再更近一步深入了解，《好房網》的負責人，正是「永慶房屋」負責人孫慶餘的配偶，公平會在107年的公文中也明確指出，《好房網》屬於永慶集團事業之一，足以證明《好房網》就是永慶房屋的關係企業；109年台北市不動產消費爭議為180餘件，其中永慶房屋被申訴案件最多，就占了申訴總量逾三分之一，對此北市府還發過新聞稿對民眾示警。永慶房屋早已被官方認證是「不動產糾紛案件數排名第一」，但《好房網》上卻找不到相關報導。請問黃教授，這樣選擇性針對競爭對手報導，卻掩飾自家疏失的媒體，就是您所認定符合社會期待的媒體嗎？
黃教授您又認為，「吹哨、檢舉，屬於正直的社會行為，不平而鳴的吹哨者，是職業道德的勇者」，但您似乎忘了，在球場上，裁判如果不是站在公正的立場，而是以違反公平性的原則對球賽做出判決，那這樣的哨聲不只稱不上公平的競賽，更是社會上公認的「黑哨」，今天您所認為《好房網》受理吹哨爆料，是職業道德的勇者，那我想反問黃教授，失去公平性原則的報導，這樣的媒體還存在著職業道德嗎？
您又認為，「若能善盡職責，遵守職業倫理，而非公器私用，媒體是否為企業投資，並非是新聞倫理的唯一評斷。」，您可知道，媒體經營者的適格性一直是學界關注的，也是社會所關心的，經營者對媒體的經營當然有其目的性，國家通續傳播委員會對於媒體報導與自身相關的涉己新聞，都要求必須明定規範，而且必須做到利害關係揭露以及利益衝突迴避的原則；《好房網》選擇性報導競爭同業的負面新聞，這已經不只是違反媒體應有的公正客觀的行為以及涉己迴避的規範，更是在商業上違反公平交易的原則。
在新聞界工作三十多年，看到媒體發展成這副德性，又見到黃教授如此扭曲新聞道德的言論，除了可悲，還真的很難找到適合的形容詞。
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