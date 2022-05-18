Toyota 針對 2023 年式 Tundra SR5 車型增添 SX Package 燻黑套件

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2023 年式 Tundra 最大的重點就是在 SR5 車型上新增了 SX Package，無論是單廂或雙廂車型都可自由加價選購。該套件與 Toyota 推出的 Nightshade Edition 系列十分相像，主要就是針對鍍鉻飾件，門把、後方銘牌及 18 吋輪框等外觀細節做了燻黑處理，但廠徽仍保留鍍鉻樣式，車色方面則有 White、Magnetic Gray Metallic、Celestial Silver Metallic、Midnight Black Metallic 等共計 4 種顏色選擇。
安全性方面，全車系標配 Toyota Safety Sense 2.5 駕駛輔助系統，包含了 PCS 撞擊輔助、PD 行人偵測、DRCC 自動跟車、LDA 車道偏移警示、LTA 車道置中、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等等，另外也包括自動遠近頭燈以及道路號誌辨識等。
動力系統則維持不變，同樣使用 3.5 升 V6 雙渦輪增壓引擎和 3.5 升 V6 雙渦輪增壓 i-FORCE MAX Hybrid 動力，搭配 10 速智能電子控制自排 (ECTi)，前者可輸出 389hp/ 649Nm，後者則為 437hp/ 790 Nm，在拖運貨物的同時，依然能展現優秀的性能。
Toyota Tundra 自 1999 年問世至今已經過 23 個年頭，憑著優秀的妥善率及實用性，成功吸引忠誠皮卡的愛好者，雖然銷售量仍不及 Ford F-150，但依舊能與 Chevrolet Silverado、Ram 1500 等美式品牌抗衡，在國內也有少數玩家當作休旅車使用。