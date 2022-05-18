電能架構大幅升級 北歐旗艦休旅再進化　22.5 年式 Volvo XC90 Recharge T8 Inscriptio

●22.5 年式的 XC90 Recharge T8 除 Inscription (新台幣 376 萬元起) 之外，新增 Momentum 入門等級 (新台幣 339 萬元起)
●引擎代號自 B4204T34 改為 B4204T56，雖同為 2.0 升直列 4 缸汽油動力，但取消機械增壓設計，改為 e-boost 馬達輔助，渦輪增壓則持續採用
●車重自 2,397 公斤減輕 63 公斤至 2,334 公斤
●機械增壓的空缺由 CISG 曲軸整合式啟動器暨發電機取代，其功率自 34kW 提昇至 52kW，可在起步或全油門狀態提供額外輸出
●引擎最大馬力輸出自 303hp 提昇至 310hp，峰值維持 6,000rpm
●引擎最大扭力維持 40.8kg-m，輸出區間自 2,200~4,800rpm 改為 3,000~4,800rpm
●馬達最大輸出自 87hp 提昇至 145hp，峰值自 7,000rpm 提昇至 15,900rpm
●eAWD 後軸動力心臟的電動馬達功率從 65kW 提昇至 107kW
●馬達最大扭力自 24.5kg-m 提昇至 31.5kg-m，輸出區間自 0~3,000rpm 改為 0~3,280rpm
●最大綜效馬力自 390hp 提昇至 455hp，最大綜效扭力自 65.3kg-m 提昇至 72.3kg-m
●原廠宣稱 0-100km/h 加速時間自 5.8 秒進步至 5.4 秒完成
●純電極速自 125km/h 提昇至 140km/h，安全極速維持 180km/h
●平均油耗數字自 44.8km/L 進步至 55.9km/L
●油箱容量加大 1 公升變為 71 公升
●鋰電池模組內部重新排列，原先 16 個電池芯串連而成的單一模組提升為 34 個
●6 個縱向排列電池模組改為 3 個橫列堆疊
●單一電池芯容量自 34Ah 提昇為 51Ah
●電池總容量自 11.6kWh 提昇為 18.8kWh，但可用容量為 14.9kWh
●電池芯總數量自 96 個提昇為 102 個
●純電續航里程自 49 公里進步至 83 公里
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本次試駕的 22.5 年式 XC90 Recharge T8 Inscription 建議售價為新台幣 376 萬元起，換上新版動力與電池架構後，相較 21.5 年式有著 7 萬元的漲幅。Volvo 旗下的第一款 SUV 產品 XC90 在今年正好問世屆滿 20 週年，其歷史可追溯至 2001 年 1 月北美車展所發表的 Adventure Concept Car (ACC) 概念車，量產版於隔年登場後，歷經多次小改款至 2014 年 8 月才邁入第二世代，2019 年進行首度小改款，雖然產品世代較長，亦保持不差的銷售表現。
XC90 的歷史可追溯至 2001 年發表的 ACC 概念車 (Adventure Concept Car)。在電動化車型部分，XC90 所搭載的 SPA 模組化平台在開發之時便預留了插電式油電系統的空間，在銷售期間內持續供應 Twin Engine 的車型，而原廠在 22.5 年式更新之際，針對動力與電池系統進行大幅升級，鋰電池模組內部重新排列，原先 16 個電池芯串連而成的單一模組提升為 34 個，電池模組的 6 個縱向排列改為 3 個橫列堆疊，單一電池芯容量自 34Ah 提昇為 51Ah，電池芯總數量自 96 個提昇為 102 個，電池總容量自 11.6kWh 提昇為 18.8kWh (可用容量為 14.9kWh)，並捨棄原先雙增壓中所搭載的機械增壓，僅保留渦輪增壓搭配 e-boost 及 CISG 曲軸整合式啟動器暨發電機技術，使車重自 2,397 公斤減輕 63 公斤至 2,334 公斤，油箱容量加大 1 公升變為 71 公升，純電續航里程自 49 公里進步至 83 公里。
國際富豪汽車為了強化 Recharge 車型的銷售表現，在既有的 Inscription 等級之外，於 22.5 年式增加 Momentum 入門車型，使入手門檻降低至新台幣 339 萬元起，接近搭載 Drive-E 48V 輕油電 B5 動力的 R-Design 車型，提供消費者更多元的購車選項。
外觀方面，22.5 年式 XC90 並未進行顯著調整，維持 2019 年小改款後的基本樣貌，Inscription 車型採用鍍鉻內凹式直瀑水箱護罩，廠徽採用平整化設計，頭燈透過雷神之鎚 LED 導光條搭配內部的 AHB 主動適路性照明系統，車側配置大面積的鍍鉻飾條，足踏 20 吋 10 輻黑鑽石切割鋁合金輪圈，車尾造型維持既有設計，排氣尾管採用隱藏式設計，也透過行李廂蓋右方的 T8 AWD Recharge 徽飾訴說其插電式油電動力身分。尺碼部分，XC90 Recharge T8 的車身長寬高分別是 4,950x1,958x1,776 (mm) ，軸距則為 2,984mm 。
XC90 Recharge T8 的車身長寬高分別是 4,950x1,958x1,776 (mm) ，軸距則為 2,984mm 。
22.5 年式 XC90 的排氣尾管為雙邊單出的隱藏式設計，呼應品牌電動化的願景。
Inscription 車型配置內凹式直瀑鍍鉻水箱罩，搭配平整化的廠徽。
頭燈以雷神之鎚 LED 導光條搭配內部具備自動轉向、自動啟閉整合隧道感應功能及 AHB 主動適路性照明系統等功能的高階 LED 燈組。
XC90 Recharge T8 的充電插座位於左前葉子板當中，規格為 SAE J1772，僅支援 3.7kW AC 充電，無快充功能。
Inscription 車型足踏 10 輻黑鑽石切割鋁合金輪圈，配胎為 275/45R20 的 Michelin Pilot Sport 4 SUV。
尾燈組延續獨特的 LED 導光條搭配 LED 模組的設計，辨識度高。內裝方面，22.5 年式 XC90 維持原有鋪陳，仍然以 12.3 吋數位整合資訊儀錶組搭配 9 吋整合觸控螢幕中控台，Inscription 車型擁有 Orrefors 手工生產的水晶排檔桿、頂級滾邊皮質儀錶檯、Bowers & Wilkins 19 支揚聲器多媒體音響系統、Nappa 透氣真皮舒適型座椅 (雙前座冷熱通風)、雙前座背部按摩電動座椅 (附 5 種模式設定) 等配備。
22.5 年式 XC90 維持既有簡約的北歐座艙格局，Inscription 車型擁有頂級滾邊皮質儀錶檯搭配 Nappa 透氣真皮舒適型座椅 。
HUD 圖形化抬頭顯示介面為全車系標準配備。
12.3 吋數位整合資訊儀錶組維持既有介面，可調整不同的風格，但 22.5 年式仍未比照小改款 XC60 換上重新設計的顯示佈局。
方向盤採用皮質包覆搭配車縫線點綴，兩側設有多功能操作按鈕，後方無換檔撥片，握感算是舒適。
中控台配置內建 Sensus 資訊暨衛星導航控制介面的 9 吋整合觸控螢幕，進入 22.5 年式仍未比照小改款 XC60 導入與 Google 合作，基於 Android Automotive OS 車用媒體系統架構開發的 Google 車載資訊娛樂系統，因此仍擁有 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結功能
中央鞍座具備 Orrefors 手工生產的水晶排檔桿、引擎啟閉旋鈕、電子手煞車/Auto-Hold 開關、手機無線充電座及 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座。
掀開中央扶手可見到 2 組 USB Type-A 插座及植絨的收納空間。
Inscription 車型擁有 19 支揚聲器 Bowers & Wilkins 音響系統。
附防夾功能全景式電動天窗為全車系標準配備，營造出色的採光表現。
Inscription 等級採用 Nappa 透氣真皮舒適型座椅，雙前座具備冷熱通風、多向電動調整、記憶、電動腰靠、按摩及背部側邊支撐靠墊電動調整等豐富功能，支撐度優異，包覆性符合水準之內。
第二排座椅採用三張獨立設計，可前後滑移及調整椅背傾斜角度，中間座位還搭載收覆式兒童安全座墊，整體空間表現充裕。
後座乘客享有專屬的 2 個恆溫空調分區，加上位在中船後方及 B 柱的出風口，可調整溫度、風向及風量，中船下方也配置 2 組 USB Type-C 插座。
第二排座椅中央扶手拉下後可見到內部配置 2 組置杯座。
第三排空間對於成年人士而言，僅適合短途移動或身材較嬌小者的長途乘坐。
第三排乘客享有 B 柱空調出風口、置杯座及附有飾蓋的收納空間。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Recharge T8 車型因電池模組佔用部分空間，於 7 人滿座狀態之下標準行李廂置物容積較 B5 車型的 302 公升降為 262 公升，將第二、三排座椅全數傾倒後可提昇至 1,816 公升之譜，行李廂底板可掀起進行物品分隔，全車系都搭載電動尾門。
行李廂內配置掛鉤、LED 照明燈及 12V 電源插座。
Inscription 車型標準配備的可調式氣壓式懸吊控制系統 (附 Four-C) ，在行李廂右側提供調整車輛高度的按鈕，便於裝卸重物。
附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，22.5 年式 XC90 標準搭載 IntelliSafe 安全科技，包含 ACC 主動車距控制巡航系統、PAII 智能駕駛輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、 RSI 路標顯示暨速限警示系統、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助、CVW 車輛逼近警示系統、CTA 倒車車側警示系統暨主動煞車系統、DAC 駕駛疲勞警示系統、Oncoming Lane 對向來車閃避輔助暨主動煞車系統、City Safety 都會安全防護系統含轉向輔助、交叉路口安全偵測暨主動煞車系統、CWFAB 碰撞警示暨完全主動煞車系統、RCWFAB 後方來車碰撞預防警示暨主動煞車系統、PDFAB 行人偵測暨完全主動煞車系統、CDFAB 單車客偵測暨完全主動煞車系統及大型動物偵測暨完全主動煞車系統等。除了上述的安全科技之外，22.5 年式 XC90 也擁有 7 具 SRS 輔助氣囊、WHIPS 頸椎撞擊防護系統、RSC 車體翻覆穩定控制系統、Run-off Road 衝出路面安全防護及輔助系統、前後停車輔助雷達、360 度環車輔助系統附車頭 180 度視角輔助及車身水平偵測警報裝置、iTPMS 胎壓偵測暨警示系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、ERR 電子控制安全帶預先緊縮系統、BOA 煞車優先系統、ABS 防鎖死煞車系統、BAS 緊急煞車輔助系統、EBD 電子煞車力道分配系統及 ESC 電子車身穩定控制系統等，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星成績。
動力配置方面，22.5 年式 XC90 Recharge T8 的引擎代號自 B4204T34 改為 B4204T56，雖同為 2.0 升直列 4 缸汽油單元，但取消機械增壓設計，改為 e-boost 馬達輔助，渦輪增壓則持續採用，而機械增壓的空缺由 CISG 曲軸整合式啟動器暨發電機取代，其功率自 34kW 提昇至 52kW，可在起步或全油門狀態提供額外輸出，引擎最大馬力輸出自 303hp 提昇至 310hp，峰值維持 6,000rpm，引擎最大扭力維持 40.8kg-m，輸出區間自 2,200~4,800rpm 改為 3,000~4,800rpm，eAWD 後軸馬達最大輸出自 87hp 提昇至 145hp，峰值自 7,000rpm 提昇至 15,900rpm，最大扭力自 24.5kg-m 提昇至 31.5kg-m，輸出區間自 0~3,000rpm 改為 0~3,280rpm，最大綜效馬力自 390hp 提昇至 455hp，最大綜效扭力自 65.3kg-m 提昇至 72.3kg-m，原廠宣稱 0-100km/h 加速時間自 5.8 秒進步至 5.4 秒完成，純電極速自 125km/h 提昇至 140km/h，安全極速維持 180km/h，平均油耗數字自 44.8km/L 進步至 55.9km/L。
駕駛 22.5 年式 XC90 Recharge T8 上路，對於移除機械增壓後所少去的特有運轉噪音相當有感，整車的運轉寧靜感受在優異的 NVH 工程水準烘托之下更上層樓，而動力的輸出感受猶如純電車般滑順帶勁，本次針對綜效動力輸出進行提昇，其 4.5 秒的 0-100km/h 加速能力儼然躋身性能休旅之林，對應日常代步與偶而熱血超車需求已綽綽有餘，即便極速僅有 180km/h 也十分夠用了。
乘駕感受方面，XC90 Recharge T8 的氣壓懸吊系統仍以舒適為最大訴求，因此並無強烈的路感或過於硬朗的行路性，方向盤手感以車體噸位來說堪屬輕盈，但不致過於飄忽不定，而高車身的側傾雖然難免，卻因電池系統的設置而有向下、向中央集中的特性，讓車身的跟隨性與剛性表現產生略小於實際尺碼的錯覺，行走於都會道路間游刃有餘，不難駕馭。
進入 22.5 年式後，已屬市場中產品週期較久的 XC90 針對 Recharge T8 插電式油電混合動力系統的引擎增壓設計與電池系統進行大幅的改良，使得可用的純電續航里程與純電狀態的最高車速有感提昇，也更能對應國內消費者的實際需求，加上豐沛的動力表現助陣之下，相信會是市場中獨具特色的豪華七人座休旅選項。