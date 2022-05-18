全新第五代大改款 Lexus RX 將在今年 6/1 正式發表

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目前 Lexus 先行釋出車頭的局部圖片，可以看出第五代 RX 將換上與第二代 NX 近似的設計語彙，車頭配置 U-shaped 紡錘造型水箱罩，內部以菱格狀格柵點綴，頭燈造型也變得更為銳利，招牌的 L-shaped 日行燈依然保留，其餘細節與規格則尚未曝光。
RX 車系為 Lexus 繼 1995 年基於 Toyota Land Cruiser 衍生出 LX 後的第二款休旅作品，前二代與 Toyota Harrier 為雙生車型，第三代起走入自我風格，車系也成為該廠重要的銷售主力，最新的第四世代於 2015 年發表，迄今已屆滿 7 年，如今將迎來全新大改款車型，對於 Lexus 可說是相當重要。
從新世代 NX 的發展來看，第五代 RX 預計會換上 GA-K 平台來取代原先的 K 平台，在動力上有望增加 PHEV 插電式油電及新款 2.4 升直列 4 缸渦輪增壓引擎，在科技部分則預計會導入最新版本的 Lexus Safety System+，並換上 Lexus Interface 觸控介面取代過去的 Remote Touch，實際規格有待原廠後續證實，7Car<小七車觀點> 也會持續追蹤最新消息，敬請鎖定。