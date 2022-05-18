Audi 針對旗下 RS 4 Avant、RS 5 兩車系推出更為競技取向之 Competition 套件

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此次 Audi 原廠新推出的 Competition 及 Competition plus 兩種運動化套件，其動力系統部份主要為變速箱控制軟體升級，以至於換檔速度得到些微提升，選配兩種套件後電子限速也一律放寬至 290km/h，另外更首次出現「RS sports exhaust system plus」項目，引擎聲浪將更為激情澎湃。
接下來談到套件升級項目的重點，也就是底盤方面改動。套件中的「RS sport suspension pro」項目採用絞牙避震，出廠預設狀態下，車高較標準 RS Model 降低 10mm ，且容許車主自行再調整降低 10mm（至多較標準 RS Model 降低 20mm），並搭配更硬朗的彈簧、3-Way 可調整阻尼及剛性更高的防傾桿。
除了懸吊升級，Audi quattro sport運動化差速器其控制邏輯也重新編寫，Dynamic 駕駛模式下將盡可能將動力輸往後軸，另外跑車化方向機齒比則固定至 1：13.1 ，搭配 Pirelli P Zero Corsa 車胎，有效增進駕控表現及樂趣。
此外，在 ABS 電腦重新調整及 RS 陶瓷煞車系統的幫助下，100km/h 煞停距離可縮短高達 2m 之多，而原廠也減少擋火牆隔音工程，除了讓駕駛者更能享受引擎聲浪，亦可再減重達 8kg ！綜合上述更動，RS 4 Avant 選配 Competition plus 套件下，100km/h 加速可達 3.9 秒，較標準版本快上 0.2 秒，RS 5 則為 3.8 秒，較標準版本快上 0.1 秒。
最後在內外觀視覺元素方面，車外多處細節部件（如廠徽、下擾流等）改採碳纖維或亮黑材質鋪陳，內裝座椅則可再選配 Dinamica / Pearl Nappa 雙材質混搭，藉以提升獨特性及辨識度。RS 4 Avant、RS 5 車系新推出之Competition 及 Competition plus 套件將於 7 月起開放歐洲市場選配，價格分別為 7,875、11,875 歐元。
綜觀來看，原廠推出此兩款套件頗有瞄準輕度改裝買家而來的意味，搭配原廠調校出的優異均衡度，未來若能順利進入台灣市場，著實為性能車迷一大福音。