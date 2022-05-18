居隔宅在家「點外送」怎麼瘦？營養師推：這2種飲食法！

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陳昱升指出，首先要知道自己每天需要攝取多少熱量，可以用自己的體重乘上30到35就是一天可以攝取的熱量，並避免油炸、高甜食的食物，目前在外送平台上都有健康餐盒，包含舒肥雞胸肉、紫米飯等選擇，此外，若是選擇麵食類，則是建議選擇有蔬菜類的麵食。
琳琅滿目「瘦身飲食法」改選哪一種？醫師：地中海飲食、168斷食
陳昱升表示，居家隔離期間還是要保持運動，以及定時的攝取三餐。坊間飲食方式中，不建議使用生酮飲食，或是其他較為激進的減肥方式，生酮飲食原為醫療用途，一般民眾若不了解自己身體狀況，或事有操作失當，可能會造成膽固醇過高、低密度脂蛋白過高，以及一些噁心的副作用等，其實只要正常三餐的飲食配合運動，就不太會發胖。
針對目前市面上的瘦身飲食法，陳昱升滿推薦，地中海飲食，除了可以延緩失能、失智外，也能控制血糖。地中海飲食強調用好的「油」，像是用橄欖油去烹調，若民眾家裡有廚房，就可以川燙青菜後淋上一些醬油跟橄欖油食用。
至於168斷食，陳昱升透露，花蓮慈濟醫院有針對100名員工進行168斷食，發現他們在一個月後體重大概降低1至2公斤左右，此外肌肉重量沒有變，體脂率更是下降。168的原則上是16小時不進食，8小時內則是可以吃東西，不過在這8小時內也建議大家減少油炸、澱粉類的食物。
想喝飲料又怕胖？醫師推薦：零卡氣泡飲
至於飲品的部分，陳昱升建議，飲料會有糖度的問題，無糖的茶類的適口性其實不太好，最近他有在超商發現有在販賣零卡的氣泡飲料，也提供給大家做多一種選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53795
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