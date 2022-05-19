Ford 與 27 等企業呼籲歐盟 2035 年起禁售燃油車

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Ford 與其他 27 家企業一致認為停止生產採傳統內燃機動力的車型，才能達到 2050 年完全零碳排的目標，因此要求歐盟設立 2035 年為最後期限，並且需訂定明確的時間表和法令，同時逐步淘汰傳統汽油與柴油車型，確保完全電動化的過渡期。
Ford 稍早已宣布 2035 年在歐洲市場僅銷售電動車，目前在在乘用車市場已經推出了 Mustang Mach-E，計劃今年底前發表 PUMA EV，隨後還將會推出全新的純電動中型跨界車和純電動運動型跨界車，而這兩款車都將基於Volkswagen MEB平台打造。
在 Ford Pro 商用車方面，Ford 已經推出了E-Transit、Tourneo Custom 純電動版，並計劃在 2023 年推出 Transit Custom 純電動版，在 2024 年推出 Transit Courier 和 Tourneo Courier 純電動車型，將旗下電動化產品陣容擴充至 9 個車款，預期 206 年在歐洲市場有 60 萬輛電動車的銷售規模。
除了新能源產品的規劃，Ford 亦將持續擴增 Blue Oval 充電網絡至 30 萬個以上，預計 2025 年會有 7,000 座以上的 IONITY 直流充電站。