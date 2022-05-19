採四驅設定 Subaru Solterra 新台幣 179.8 萬元起正式預售

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目前總代理台灣意美汽車並未透露 Solterra 詳細規格，但透露會延續 Subaru 現有車款的基因，包含 SAWD 對稱式全時四輪驅動，X-MODE 脫困科技 (附HDC陡坡緩降系統)，以及 21 公分的離地高度，不同的產品設定將與採前驅的 bZ4X 分隔開來。
Solterra 的車名是由「SOL」和「TERRA」這兩個拉丁文中的「太陽」和「地球」詞彙所組成，代表 Solterra 與大自然之間共存的精神，外觀設計採用品牌家族化 Bolder 設計理念，車頭依然有象徵性的六角型水箱護罩，並配有 LED 頭燈、全景式天窗、20 吋鋁合金造型輪圈。車色選擇有 6 款單色車身塗裝，包含雲霧藍、冰川白、貴金灰、星河藍、瑪瑙紅與玄武黑，以及一款需加價 3 萬元的雙色車身塗裝，冰川白車身搭配黑車頂。
動力與續航表現方面，Solterra 4WD 四驅版本，前、後軸各搭載一組 80kW 電動馬達，合計綜效輸出為 160kW。續航力方面，其採用的 71.3kWh 鋰離子電池組，原廠公布在 WLTP 規範測試下，擁有約 460 公里左右的表現。充電部分，使用 AC 交流電最高支援 6.6kW、DC 直流電則可達 150kW。
Solterra 與 bZ4X 有著高達九成的相似程度，不過在國內則分別以四驅和前驅來劃分彼此的產品定位，入手價格也有將近 20 萬的價差，後續市場表現值得期待。