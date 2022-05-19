全球限量 99 輛　BMW THE 8 X JEFF KOONS 於 2022 台北當代藝術博覽會進行亞洲首發

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THE 8 X JEFF KOONS 是以代號 G16 的 8 Series Gran Coupé 為基礎所打造，全球限量 99 輛，車身運用普普藝術風格，花費超過 200 小時塗裝，前後保險桿以黃色呈現，搭配銀藍相間的車身，合計使用 11 種高飽和度色彩，也具有美式漫畫風格的畫風，輪圈採用 M 款五幅雙肋式樣，搭配內部紅色烤漆的 M 款煞車卡鉗，引擎蓋則畫上復古的 BMW 廠徽。
內裝方面，THE 8X JEFF KOONS 採用紅色與藍色元素打造座艙，呼應了 BMW M 部門的精神，也象徵漫畫中超級英雄角色的顏色，中控台下方杯架飾板上具有 BMW 巴伐利亞藍色的 Jeff Koons 簽名字跡，隨車也附有 Jeff Koons 簽名證書及專屬限量編號。
BMW 與 Jeff Koons 的合作始於 2010 年，當時採用 E92 世代的 M3 GT2 創造了彩繪 Art Car，而本次合作的 THE 8 X JEFF KOONS 更在今年的 Frieze 藝術節進行編號第 99 號的拍賣，成功以 47.5 萬美元 (約合新台幣 1,415 萬元) 的價格成交，如今則由總代理汎德搶先於國內進行亞洲首度亮相，有興趣的讀者可前往 2022 台北當代藝術博覽會一睹為快。