特企／李奧貝納喜遷新居 帶入新世代虛實融合

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李奧貝納為天馬行空的想法打造大腦伸展的空間
此次搬遷中，陽獅集團台灣將旗下李奧貝納、陽獅及上奇三大創意品牌的業務團隊，劃分出清楚的區隔，以充分保障各品牌所服務客戶的商業機密；而創意團隊分在信義路總部與南京東路辦公室兩址也蘊含其深意。「好的創意與人才，都值得一個讓想像力無限延伸的空間！」台灣李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏說，「跳脫了框架與標籤，這裡不是辦公室，而是孵化 idea 的秘密基地。」
李奧貝納新址的門廳就展現了伸展所帶動的可能性，以「創意無限大」概念為核心，大開大合的設計，瞬間使兩大會議室與接待門廳合為一體，變身成為可納入百人的派對活動場地。「創意人」追求獨特，有稜有角的性格，以空間中許多三角形設計來展現，巧妙地將李奧貝納的創意人特質，融入環境的設計中。主燈及壁面設計上更大量運用被譽為自然界完美圖案的六邊形，激勵同仁學習大自然的智慧，不斷挑戰更完美的傑作。
「正如同我們一位 ECD 的形容，李奧貝納把許多三角形創意人聚合在一起，不斷互相砥礪追求進步，相信終會成為發亮的恆星。」創意人出身的李奧貝納執行長楊榮柏，充滿信心地表示。
陽獅集團為奇思異想的身手孕育伸手摘星的宇宙
「資源共享是集團整合的重要方針，空間當然也是其中一環。我們推動集團空間共享的概念，鼓勵不同樓層不同品牌的同仁互相交流、互相認識，甚至更了解彼此的品牌。」陽獅集團台灣執行長張明玲笑著說，「所以每回翻新各品牌辦公室時，我們都在空間設計上下足工夫，做得一次比一次更好，也間接使每年進駐翻新樓層的團隊，都成為全集團欣羨的對象。」
身兼秘密基地總設計師的陽獅集團執行長張明玲，擅於在空間設計中融合並突顯各品牌的特色，當然不忘為李奧貝納的摘星夢想，做出現代版的演繹。「多一點想像，少一點框架，你就能找到這顆星星！新時代處處有機會，伸手摘星不能只往上看，要環顧四面八方，找出最好的機會與資源組合，才能真正把星星握在手中。」
除了表達品牌特質與個性，在這個「孵化 idea 的秘密基地」裡，更貼心設計了各種滿足不同需求的人文空間：讓創意人放空冥想孵化靈感的冥想搖椅，以對話激發更多交流火花的蘋果吧枱，能自由借閱多元智慧結晶的 Lion Library…等等。「大創意的孵化，值得用盡心思來呵護。」張明玲執行長的言與行，都展現了陽獅集團對創意的重視和支持。
仔細觀察，你會發現每個角落都充滿了驚喜！」李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏，說出他對未來的期待：「在星空照耀下，我們讓腦力無限發揮，也讓更多偉大的創意盡情發光，為客戶與品牌摘下一顆顆最耀眼的星星！