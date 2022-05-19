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建議售價 149.8 萬起　Hyundai Staria 正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-19 19:25:40

Hyundai Staria 今年 2 月首度在台亮相後，總代理南陽實業選擇於今日 5/19 正式發表公布建議售價，編成與建議售價分別為 9 人座的 GLD-A (新台幣 149.8 萬元起)、9 人座的 GLD-B (新台幣 161.8 萬元起)、8 人座的 GLD-C (新台幣 177.8 萬元起)、7 人座的 CEO-A (新台幣 198.8 萬元起，接單生產) 及 7 人座的 CEO-B (新台幣 209.8 萬元起) 共 5 款，比預售時的價錢還要低一些。

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Hyundai Staria
Hyundai Staria
全新的Staria外觀以太空船做為理念，擁有顛覆以往商用車的科技造型，整體輪廓相當平整且流線，車頭配置貫穿式 LED 日行燈，頭燈與下氣壩合而為一，車側配置腰線刻意降低的車窗，後門為滑門設計，在高階的 CEO的車型上，除了配有高質感的LED頭尾燈外，在廠徽、前氣壩、後照鏡及鋁圈皆使用玫瑰金處理，大幅提升視覺張力。

Hyundai Staria
Hyundai Staria
內裝方面，Hyundai Staria 將商用及家用一併考量，使用大面積的擋風玻璃及車窗，並配備 10.25 吋數位儀錶板、中控台觸控介面、大量置物空間及置杯架、多色氣氛燈及多處間接照明等。同時也提供相當多元的變化來滿足不同情況的需求，將 2、3 排座椅拆後後能夠有將近 5,000 公升的最大載貨空間。CEO 車型更配有 NAPPA 鋪陳的零重力電動座椅、獨立恆溫空調及雙天窗等豪華配備。

Hyundai Staria
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Hyundai Staria
Hyundai Staria
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安全科技方面，配備 Hyundai SmartSense、Level 2 等級智能安全配備，包含 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCA-JT 對向來車防撞輔助、FCA 前方碰撞警示與主動煞停輔助、FCW 前方撞擊警示系統、BCA 盲區碰撞避免輔助、RCCA 後方交通防撞輔助、ROA 後座乘員未下車警示和 SEA 安全下車輔助。

Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
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動力配置方面，引進國內的 Staria 全車系統一採用 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速手自排變速箱，驅動方式為前輪驅動，於 3,800rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,500~2,500rpm 間可輸出 43.8kg-m 峰值扭力。

Hyundai Staria 將承接 Starex 的地位，以更科技現代化的姿態與 Ford Tourneo、Toyota Granvia 及 Volkswagen T6.1 等對手抗衡，未來市場表現為何，想必是令人期待的。

Hyundai Staria
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