憂鬱、躁鬱症患者「居家隔離」要注意！心理師：用藥、環境安全

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居家隔離恐加劇憂鬱、躁鬱病情
羅惠群指出，以居家隔離來說，它的空間狹小，又沒辦法跟人互動，如果沒有好的活動安排，就會對於自己是否確診、身體反應引起許多的焦慮。尤其是碰到他可能過去就有憂鬱、躁鬱的診斷，對他們來說，就會提高自殺的危險性。
羅惠群也提醒，若居隔的民眾有自己固定在看的諮商診所、醫事機構，可以請衛生局幫忙安排線上診療。
憂鬱症、躁鬱症患者居隔期間 應注意隔離環境「安全」性
羅惠群表示，若確診者本身就是憂鬱、躁鬱症的患者，可能會在居家隔離期間變得更嚴重，所以穩定服藥是非常重要的，同時也需要我監測情緒的穩定性，若出現相關的狀況的也就還是一樣，要透過衛生局去做相關的轉介做線上諮商、診療。
若確診者、居隔者並非獨居，羅惠群建議，室友、親友就要特別注意他的身心調節，若確診者、居隔者本身有自我傷害的風險、經歷，在居家隔離時，就要特別小心並給他們一個比較安全的環境，如果知道他本來就有自殺傾向，在居隔時更要小心，並把危險的物品先收起來。畢竟一人一室時，沒辦法24小時都盯在他身邊。
注意精神重症患者用藥安全！心理師：送餐時一次給一份 此外，若是精神重症患者，不只要小心他們自我傷害的風險，羅惠群強調，藥物的給予也要特別小心，有時候他們會在情緒不穩的狀況下大量的吞藥。因此，建議在送餐時搭配一份藥物，切勿把所有藥物放在他房間。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53797
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