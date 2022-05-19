COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

憂鬱、躁鬱症患者「居家隔離」要注意！心理師：用藥、環境安全

憂鬱、躁鬱症患者「居家隔離」要注意！心理師：用藥、環境安全
憂鬱、躁鬱症患者「居家隔離」要注意！心理師：用藥、環境安全

健康醫療網

2022-05-19 19:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】COVID-19疫情肆虐全球至今，不只影響人類身體健康、生活方式，也惡化了整體人類的心理健康狀況，據世界衛生組織（WHO）統計，新冠大流行第一年，全球焦慮和憂鬱的盛行率大幅增加了 25% 。此外，居家隔離更容易影響人的身心狀態，針對憂鬱、躁鬱患者在居隔的注意事項，諮商心理師全聯會理事、諮商心理師羅惠群建議，同住親友要提別注意環境安全、配藥次數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年7月10日有一名30多歲男子，由於接觸過確診者後6月22日採檢並住院，但情緒不穩定，在醫院多次心理諮商，仍於7月5日在病室中自殺死亡，因此病逝原因註明為「其他」。此外，知名樂團「草東沒有派對」26歲女鼓手蔡憶凡，去年10月則在防疫旅館中過世，疑似輕生。

居家隔離恐加劇憂鬱、躁鬱病情

羅惠群指出，以居家隔離來說，它的空間狹小，又沒辦法跟人互動，如果沒有好的活動安排，就會對於自己是否確診、身體反應引起許多的焦慮。尤其是碰到他可能過去就有憂鬱、躁鬱的診斷，對他們來說，就會提高自殺的危險性。

羅惠群也提醒，若居隔的民眾有自己固定在看的諮商診所、醫事機構，可以請衛生局幫忙安排線上診療。

憂鬱症、躁鬱症患者居隔期間　應注意隔離環境「安全」性

羅惠群表示，若確診者本身就是憂鬱、躁鬱症的患者，可能會在居家隔離期間變得更嚴重，所以穩定服藥是非常重要的，同時也需要我監測情緒的穩定性，若出現相關的狀況的也就還是一樣，要透過衛生局去做相關的轉介做線上諮商、診療。

若確診者、居隔者並非獨居，羅惠群建議，室友、親友就要特別注意他的身心調節，若確診者、居隔者本身有自我傷害的風險、經歷，在居家隔離時，就要特別小心並給他們一個比較安全的環境，如果知道他本來就有自殺傾向，在居隔時更要小心，並把危險的物品先收起來。畢竟一人一室時，沒辦法24小時都盯在他身邊。

注意精神重症患者用藥安全！心理師：送餐時一次給一份 此外，若是精神重症患者，不只要小心他們自我傷害的風險，羅惠群強調，藥物的給予也要特別小心，有時候他們會在情緒不穩的狀況下大量的吞藥。因此，建議在送餐時搭配一份藥物，切勿把所有藥物放在他房間。

《健康醫療網》提醒您，請給自己機會自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53797

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

高血壓控制不佳易染疫重症死亡？ 醫：最好130/80以下

本土飆增9萬！陳時中：未打疫苗「死亡率」為三劑者6倍

老花眼怎麼辦？如何保養？會得其他眼疾嗎？眼醫教用眼關鍵！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀